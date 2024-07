Wie viele Vaults gibt es in der Welt von Fallout? Entwickler-Veteran gibt spannenden Lore-Einblick

Laut Tim Cain seien nie so viele Vaults gebaut worden, wie geplant.

Wie viele Vaults gibt es in der Welt von Fallout? Die Atomschutzbunker, Vaults genannt, spielen eine zentrale Rolle sowohl in den Fallout-Spielen als auch in der Serie auf Amazon Prime. Auf den ersten Blick sollen die Bunker der Bevölkerung im Falle eines Atomkrieges Schutz bieten.

Doch eigentlich steckt hinter den großen, unterirdischen Anlagen ein dunkles Geheimnis. Ein ehemaliger Entwickler verrät jetzt in einem Vlog, wie viele Vaults es in der Welt von Fallout eigentlich gibt.

Eine Entscheidung für den Art Director

Die Bunker kommen bereits im ersten Fallout von 1997 vor. Das wurde damals bei Interplay (The Bard’s Tale 1-3, Fallout 2) entwickelt. Lead Designer war damals Tim Cain, der 1998 Troika Games mitgründete.

Laut Cain habe das Team damals mit 1.000 Vaults in den USA gerechnet. Grund für diese Zahl sei eine Frage des damaligen Art Directors und späteren Troika-Mitgründers Leonard Boyarsky gewesen. Der wollte für das Design der Vault-Suites wissen, wie viele Ziffern auf dem Rücken der Spielfiguren freigelassen werden sollten.

Cain habe ihm geantwortet, dass es 1.000 Vaults seien. Da er aber Programmierer sei, fange er bei 0 an zu zählen. Von daher würden drei Ziffern reichen (0 bis 999). Danach habe er nicht mehr so viel daran gedacht, so Cain weiter.

Später sei dem Team dann aufgefallen, dass die 1.000 Vaults zwei Probleme mit sich bringen. Zum einen finden in den Vaults maximal jeweils 1.000 Personen Schutz. Mit 1.000 Vaults können somit gerade einmal 1 Million Menschen gerettet werden. Das sei noch nicht einmal 1 Prozent der US-amerikanischen Bevölkerung.

Die Gründe liegen bei Vault-Tec

Zum anderen müssten bei 1.000 Vaults in der gesamten USA in jedem Bundesstaat 20 Bunker zur Verfügung stehen. Für Kalifornien macht Cain eine Beispielrechnung auf und kommt hier auf maximal zehn Anlagen.

Cain findet zumindest für das zweite Problem eine Erklärung, die mit Vault-Tec zu tun hat. Das Unternehmen habe schlicht nicht die 1.000 Bunker gebaut, laut Cain wahrscheinlich weniger als die Hälfte.

Grund dafür sei, wie so oft, das Geld. Vault-Tec habe deshalb den großen Auftrag der Regierung bekommen, weil es alle anderen Mitbewerber deutlich unterboten habe. Gleichzeitig habe sich das Unternehmen dann aber bei der Planung völlig verkalkuliert und habe nicht die 1.000 Vaults gebaut.

Am Ende des Videos verweist der Lead-Designer darauf, dass seine Annahmen nicht kanonisch seien. Ein wichtiger Hinweis, denn vor einigen Monaten entbrannte eine hitzige Diskussion unter Fallout-Fans zu eben diesem Kanon.

