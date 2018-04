Far Cry 5 - Gruselige Radiogeräusche sorgen für Rätsel

Spätestens seit dem legendären Mount-Chiliad-Geheimnis von GTA 5 weiß man, wie emsig die Gaming-Community nach versteckten Inhalten jagt. Auch bei Far Cry 5 sorgt ein Mysterium aktuell für Rätselraten: Twitter-User Colby stieß beim Herumfahren in der Open World auf ein merkwürdiges Radiorauschen, das vermeintlich aus dem Nichts kommt.

Nachdem Colby seinen Fund im Subreddit zu Far Cry 5 teilte, begann eine Schnitzeljagd, die diverse weitere Fundstellen der gruseligen, statischen Geräusche hervorbrachte. Andere User bestätigten das Geräusch - es gibt offenbar mehrere Zonen westlich der F.A.N.G.-Station, wo es zu hören ist. Neben dem Rauschen ist gelegentlich auch ein Wimmern, laut Colby sogar ein Schrei nach Hilfe zu vernehmen.

This is the area the radio transmission can be heard. Go too far in any direction, and you get dead air. Has to be heard on the cult radio station. pic.twitter.com/BjYwJ19U4U