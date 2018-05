Far Cry 5 erhält am 5. Juni den DLC Hours of Darkness, die Gerüchte haben sich also bestätigt. Er versetzt die Spieler in die Zeit des Vietnamkrieges und in die Rolle von Wendell Redler, auch bekannt als »Red«. Er kommt im Hauptspiel als Kriegsveteran in einer Nebenmission vor und übernimmt im DLC den Part des Protagonisten. Hours of Darkness behandelt seine Geschichte zur Kriegszeit, als er seine Kameraden aus der Gewalt des Vietkong befreit.

Wer den DLC durchspielt, schaltet zwei neue Modi frei: Den Survivor Mode, in dem es weniger Ausrüstung gibt und den Action Movie Mode, in dem reichlich Waffen und Munition vorhanden sind. Das Spiel soll sich dann wie ein Rambo-Film anfühlen.

Drei neue DLCs in den nächsten Monaten

Der neue Inhalt stellt den Auftakt zu einem DLC-Trio dar, das in den kommenden Monaten von Lost on Mars und Dead Living Zombies komplettiert wird. Lost on Mars spielt auf dem roten Planeten und lässt euch gegen Aliens kämpfen. In Dead Living Zombies schießt ihr euch hingegen durch eine Horde von Untoten.

Ob die beiden auf Hours of Darkness folgenden DLCs ebenfalls in irgendeiner Weise mit der Hauptgeschichte von Far Cry 5 verknüpft werden, ist noch nicht klar. Lost on Mars wird im Juli veröffentlicht, Dead Living Zombies im August. Noch stehen keine exakten Erscheinungsdaten fest. Sie werden wohl, ähnlich wie beim Vietnam-DLC, kurz vor dem jeweiligen Release kommuniziert.

