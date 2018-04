Wie den englischsprachigen Kollegen von PC Gamer aufgefallen ist, verbringen unsere sechs möglichen Begleiter in Far Cry 5 auch ganz gerne Zeit ohne uns. Wenn wir sie nicht brauchen, treffen sie sich in der 8-Bit Pizza Bar und amüsieren sich.

Fühlt sich noch jemand ausgeschlossen? Während wir sie an unseren großartigen Abenteuer teilhaben lassen, bleiben unsere Helfer wie Sniper Grace oder Pilot Nick also lieber unter sich.

Entlassen wir Gefährten, scheinen sie sich alle früher oder später in das Pizza-Restaurant aufzumachen, anstatt an ihre gewohnten Plätze zurückzukehren. Dort hängen sie dann einfach gemeinsam ab:

Der beste Freund des Menschen

Man findet das vergnügliche Örtchen westlich des Gefängnisses in der Region Henbane River auf der Karte. Erneut bewahrheitet sich übrigens, dass der Hund der treuste Freund des Menschen ist. Während unsere »Guns for Hire« ohne uns Party machen, kehren tierische Begleiter wie Hund Boomer oder Bär Cheeseburger brav in ihr Heim zurück.

Auch wenn man sich wieder ein wenig wie der einzige Teenager füllt, der nicht zur coolen Party eingeladen wurde, über die alle reden, freuen wir uns doch über die nette Idee. Immerhin wirken unsere Begleiter so mehr wie echte Menschen, statt wie Roboter, die nur dafür existieren, auf uns zu warten.

Und wir können uns ebenfalls ohne sie amüsieren: Gerade ist das zweite Live-Event gestartet, das den Arcade-Modus in den Fokus rückt. Als Belohnung gibt es diesmal das beliebte Vector SMG.

