Wie viele andere Ubisoft-Open-World-Spiele setzt auch Far Cry 5 auf einen Live-Service: Während wir im ersten Live-Event Tiere auf unschöne Art anzünden mussten, fällt das zweite etwas weniger brutal aus. Und lockt mit einer Belohnung, die viele Fans freuen dürfte: Die beliebte Vector SMG kommt zurück ins Spiel.

Das Event »Arcade Dawn« läuft vom 10. bis zum 17. April. Um teilzunehmen, muss man 40 Minuten lang den integrierten Arcade-Modus spielen. Als Belohnung erhält man nicht nur die Vector .45 ACP im schicken 80er-Jahre-Arcade-Look, sondern auch ein passendes Rennfahrer-Outfit. Zumindest wenn das Community-Ziel erreicht wird: Dazu muss während des Events der Modus insgesamt 1,2 Millionen Mal gestartet werden.

Report zum Bösen in Far Cry 5: Wahnsinn mit Methode

Schluss mit Tricks

Zusätzlich kann man noch die Ingame-Währung Silberbarren verdienen. Jedes der wöchentlichen Events verfügt über ein eigenes Thema und ein individuelles Ziel. Die Rewards wie besondere Skins oder Gegenstände kann man später aber auch im Spiel kaufen, wenn man ein Event verpasst hat.

Die in der Far-Cry-Reihe beliebte Waffe Vector .45 ACP sorgte vorher für etwas Verwirrung: So war die Waffe in einer frühen Version des Spiels enthalten, verschwand dann aber. Bis zum letzten Patch konnten Spieler sie mit kleinen Tricks noch zurückholen. Jetzt ist sie aber auch aus diesen Inventaren endgültig verschwunden und muss über das Event freigespielt werden.