Das erste Far Cry in Crysis-Grafik: Modder macht erste Version spielbar

Link zum YouTube-Inhalt

Das erste Crysis hat bereits ein Remaster bekommen. Wäre damit ein Remake von Cryteks Shooter Far Cry aus dem Jahr 2004 nicht ebenso mal fällig? Wie das aussehen könnte, zeigt die Mod FarCrysis X.

So gut könnte ein Remake von Far Cry aussehen

Was ist das für eine Mod? Entwickler Flowgroover und sein Kollege Derril veröffentlichten am 5. Februar die Modifikation FarCrysisX. Dabei handelt es sich um ein Fan-Remake von Cryteks Shooter Far Cry. Allerdings vorerst in einer frühen Version, die noch nicht das gesamte Originalspiel umfasst. Es handelt sich um eine Modifikation für Crysis.

Ihr könnt euch nicht mehr genau an Far Cry erinnern? Dann lest euch den Test dazu durch und frischt eure Erinnerung auf:

6 0 Mehr zum Thema Far Cry im Test - Ego-Shooter der Spitzenklasse aus Deutschland

Was ist in der Mod enthalten? Die erste Episode bietet euch folgende Inhalte - Flowgroover hat außerdem die Feindmodelle aus Crysis gegen neue ausgetauscht. So passen sie auch zur Story.

Maps:

Training (von Flowgroover)

Fort (von Derril)

Pier (von Derril)

Waffen:

Machete

Desert Eagle

P90

M4

Sniper

M249

G36

G4

Ist das überhaupt noch Far Cry? Da sich Crysis und Far Cry spielerisch schon etwas unterscheiden, nahm Flowgroover einige Änderungen am Code von Crysis vor. Dazu gehören das automatische Aufsammeln von Waffen und der Gleiter, mit dem ihr über die Map schwebt. Dadurch soll sich die Modifikation mehr nach Far Cry anfühlen.

Wo ladet ihr euch die Mod herunter? Den rund 655 MB großen Download findet ihr auf ModdDB.

Um zu spielen, geht ihr folgendermaßen vor:

Entpackt die heruntergeladene Datei und kopiert den Mod-Ordner nach Crysis/Mods/

Startet die Mod über die .bat-Datei aus dem Haupt-Mod-Ordner

Wie geht es weiter? Sollte das Projekt bei Fans von Far Cry gut ankommen, dann könnten weitere Maps und Waffen des Originals folgen.