Far Cry New Dawn ist wie Primal und Blood Dragon ein Spin-Off der Far-Cry-Reihe und spielt 17 Jahren nach dem Ende von Far Cry 5. Dabei recyclelt Ubisoft zwar eine Menge, fährt aber auch neue Ideen auf. In unserem GameStar-Test zu Far Cry New Dawn hat Dimi die Stärken und Schwächen des Open-World-Shooters gegenübergestellt und eine 77 vergeben.

Damit liegen wir knapp über dem Metascore für die PC-Version, der zum Zeitpunkt dieses Artikels bei 74 steht. Wir zeigen euch im Wertungsspiegel einige deutsche sowie internationale Wertungen.

Far Cry: New Dawn - Screenshots ansehen

Pressestimmen zu Far Cry New Dawn

Eine der niedrigsten Wertungen kommt von Gamespot. Edmond Tran vergibt eine 60 und schreibt in seinem Fazit:

"Es liegt eine Menge Potenzial in den Ideen von New Dawn, aber es gibt für viele nicht genug Platz, um zu atmen und sich komplett zu entfalten. Weder für das postapokalyptische Thema, noch für die Rollenspielmechaniken und auch nicht für die Waffen, Fahrzeuge, Handlung oder Figuren. Es ist eine spaßige Erfahrung, durch das Abenteuer voranzuschreiten, besonders wenn ihr eure Superkräfte freischaltet. Aber das liegt eher daran, dass die Kampf- und Fortschrittsmodelle von Far Cry 5 gut genug sind, um euch voranzutreiben. New Dawn ist ein schmackhaftes aber wenig bemerkenswertes Spin-Off, das sich so anfühlt, als hätte es so viel mehr erreichen können."

Felix Schütz von der PC Games geht dagegen 10 Punkte höher und zückt die 70. Er fasst zusammen, dass New Dawn zwar immer Spaß mache, aber nicht begeistere:

"Schon Far Cry 5 ruhte sich für meinen Geschmack zu sehr auf den Stärken der Vorgänger aus. New Dawn ändert daran nix: Zwar fehlt die 5 im Titel, doch trotzdem ist das nichts anderes als ein umfangreiches, durchweg spaßiges und eigenständig lauffähiges Addon. Doch leider macht es nicht genug daraus: Die Story wird nur lauwarm fortgesetzt und driftet zunehmend in Richtung Fantasy ab, dazu gibts zwei Schurkinnen, deren Motivation mir bis zum Ende schleierhaft geblieben ist. Auch das Setting hätte sicher mehr ermöglicht als rosa Blumen und grelle Graffitis. [...]



Alles in allem ist New Dawn natürlich immer noch ein gutes Spiel: Wer Far Cry kennt und liebt, bekommt hier einfach mehr vom bewährten Open-World-Rabatz. Wer jedoch glaubte, mit New Dawn würde Far Cry wirklich zu neuen Ufern aufbrechen, so wie es Assassin's Creed: Origins gelungen ist, dürfte ein wenig enttäuscht sein."

Was wir von dem Shooter halten, lest ihr in unserem Test zu Far Cry New Dawn. Unter diesem Satz findet ihr außerdem unser Testvideo.