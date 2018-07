Wie über den offiziellen Twitter-Account bekanntgegeben wurde, wird der Landwirtschafts-Simulator 19 selbstgebaute Farmen und kompetitiven Multiplayer mitbringen. Man kann nun Land kaufen und seine eigene Farm darauf errichten.

Im Multiplayer wird man außerdem mit bis zu vier Spielern zusammenspielen können, die ihre eigenen Bauernhöfe und Geräte, sowie eigenes Geld verwalten. Dabei wird nicht nur Koop, sondern auch PvP im Multiplayer möglich sein. Multiplayer gab es schon länger in der Serie, allerdings nur kooperativ. Es ist aber noch nicht ganz klar, wie beide Features im fertigen Spiel aussehen.

So the news is out. #FS19 will have buildable farms and competitive multiplayer. What do you think guys?