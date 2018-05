Seit Ende April veröffentlicht EA Sports die Teams of the Season von FIFA 18. In den TOTS werden aus allen großen Fußballligen der Welt all jene Spieler gewürdigt, die während der Saison 2017/2018 die besten Leistungen gezeigt haben.

Nach dem Community TOTS und dem EFL TOTS folgt nun das Team of the Season der englischen Premier League. Darin stehen 23 Spieler mit blauen Spezialkarten, die ihr vom 4. bis zum 11. Mai in den Kartensets in FIFA Ultimate Team finden könnt.

Alle Infos zu den TOTS von FIFA 18 und alle Release-Termine im Überblick

Im Laufe eines Promo-Events namens #TOTSwatch sollten FIFA-Fans am Freitag, den 4. Mai in ganz Großbritannien nach und nach die Spieler des Premier League TOTS offenlegen. Inzwischen stehen die komplette Startelf sowie alle zwölf Spieler der Auswechsel- und Reservebank fest.

Das Premier League TOTS von FIFA 18

Startelf:

Torwart: David de Gea (Manchester United) - 97

RV: Kyle Walker (Manchester City) - 92

IV: Nicolas Otamendi (Manchester City) - 93

IV: Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur) - 92

ZM: David Silva (Manchester City) - 95

ZM: Kevin De Bruyne (Manchester City) - 96

ZOM: Christian Eriksen (Tottenahm Hotspur) - 95

ZDM: Fernandinho (Manchester City) - 93

RF: Mohamed Salah (FC Liverpool) - 98

ST: Harry Kane (Tottenahm Hotspur) - 95

ST: Sergio Agüero (Manchester City) - 97

Auswechselspieler:

Torwart: Nick Pope (FC Burnley) - 87

IV: Cesar Azpilicueta (FC Chelsea) - 92

ZDM: Nemanja Matic (Manchester United) - 92

LF: Leroy Sane (Manchester City) - 93

RF: Raheem Sterling (Manchester City) - 93

ST: Romelu Lukaku (Manchester United) - 94

ST: Roberto Firmino (FC Liverpool) - 93

Reservespieler:

LV: Ashley Young (Manchester United) - 90

ZOM: Dele Alli (Tottenham Hotspur) - 92

RM: Riyad Mahrez (Leicester City) - 91

LM: Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) - 92

LF: Sadio Mané (FC Liverpool) - 90

Quelle: EA Sports