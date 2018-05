FIFA 18 TOTW 33 - Das ist das Team der Woche 33 in Ultimate Team

Wieder einmal wurde im Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 das Team der Woche bestimmt. Im TOTW 33 steht allerdings kein Spieler mit einem »In-Form«-Rating über 90.

Das Highlight des neuen Teams der Woche kommt aber immerhin auf einen Spielerwert von 89: Edin Dzeko vom AS Rom hat sich am vergangenen Wochenende mit zwei Toren in dem Ligaspiel gegen Chievo Verona einen Platz im TOTW und diesem Top-Rating verdient.

Mehr zu FIFA 18: Kostenloses WM-Update für Ende Mai angekündigt

Aus der Bundesliga haben es diesmal drei Spieler ins Team of the Week geschafft: Jiri Pavlenka von Werder Bremen sowie die beiden Stürmer Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim und Nils Petersen vom SC Freiburg. Letzterer verbessert sich auf seiner TOTW-Karte um satte zehn Punkte auf ein Rating von 86.

Das größte Upgrade in Sachen Spielerwert erhält diese Woche aber Marc McNulty vom englischen Viertligisten Coventry City. Der schottische Stürmer verwandelt im Team of the Week 33 seine Bronze-Karte in eine Gold-Karte und steigert seinen Spielerwert von 64 auf 80.

Das TOTS steht an: Alle Infos zum Team of the Season von FIFA 18

Das ist das TOTW 33 in FIFA 18

Startelf:

Torwart: Jiri Pavlenka (Werder Bremen) - 82

RV: Juan Cuadrado (Juventus Turin) - 86

IV: Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam) - 87

IV: Dante (OGC Nizza) - 86

LV: Alex Telles (FC Porto) - 86

ZDM: Idrissa Gueye (FC Everton) - 85

ZOM: Gaston Pereiro (PSV Eindhoven) - 84

ZOM: Bruno Fernandes (Sporting Lissabon) - 84

ST: Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) - 87

ST: Edin Dzeko (AS Rom) - 89

ST: Nils Petersen (SC Freiburg) - 86

Auswechselspieler:

Torwart: Julian Cuesta (Wisla Krakau) - 76

IV: Sean Morrison (Cardiff City) - 82

ZOM: Miguel Almiron (Atlanta United FC) - 82

RF: Dusan Tadic (FC Southampton) - 83

ST: Carlos Bacca (FC Villareal) - 84

ST: Marvin Ducksch (Holstein Kiel) - 81

ST: Giovanni Simeone (AC Florenz) - 81

Reservespieler:

Torwart: Marco Wölfli (BSC Young Boys) - 76

ST:Marc McNulty (Coventry City) - 80

ST: Michael Frey (FC Zürich) - 76

ST: Alex Revell (FC Stevenage) - 75

ST: Eldor Shomurodov (FK Rostow) - 73

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Tipps und Tricks: So habt ihr auch ohne Echtgeldeinsatz Erfolg in FUT 18

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Die besten Spieler aus FUT 18

Falls ihr auch unabhängig vom Team of the Week auf der Suche nach Top-Spielern für euer Ultimate Team seid, haben wir für euch auch noch die Kicker mit den höchsten Ratings aus FIFA 18 zusammengestellt.

