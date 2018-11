Sowohl zum Black Friday als auch zum Cyber Monday wird es in FIFA 19 auch dieses Jahr wieder einen Spezial-Event geben. Dadurch habt ihr rund um das anstehende Wochenende zwei mal 24 Stunden Zeit, um stündlich wechselnde Sonderangebote und SBCs abzugreifen. Noch viel wichtiger als die Aktionen von EA Sports selbst sind aber die Preisschwankungen im FUT-Transfermarkt, die jedes Jahr durch den Black Friday entstehen.

Wann genau die beiden Events starten, was euch dabei erwartet und wie ihr von dem Marktcrash in FIFA 19 profitieren könnt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Starttermin für Black Friday und Cyber Mondy in FIFA 19

Den offiziellen Beginn des Black Friday Events von FUT 19 hat EA bereits via Twitter bekannt gegeben. Den Startschuss zum Cyber Monday kennen wir zwar noch nicht sicher, aber wir schätzen, dass er wohl zur selben Tageszeit starten wird. Wann genau geht es also los?

FIFA 19 Black Friday : Startet am 23. November um 15 Uhr

: Startet am 23. November um 15 Uhr FIFA 19 Cyber Monday: Startet voraussichtlich am 26. November um 15 Uhr

Beide Events werden offenbar wieder genau 24 Stunden laufen, also bis zum jeweiligen Folgetag um 15 Uhr.

Stündlich wechselnde Sonderaktionen zum Black Friday

Welche Überraschungen hat EA Sports während dem Black Friday und dem Cyber Monday zu bieten? Genau wie im letzten Jahr in FIFA 18 wird es wohl auch in FIFA 19 wieder alle 60 Minuten eine von drei Spezialaktionen im Ultimate Team Modus geben:

Promo-Karten-Pakete : Diese einzigartigen Sets werden nur selten (meist zu Events) in FUT angeboten und können theoretisch sehr starke Spielerkarten enthalten. Je nach Angebot kosten sie allerdings auch zwischen 15.000 und 125.000 FUT-Münzen. Wie immer solltet ihr euch also gut überlegen, ob ihr das Risiko wirklich eingehen wollt, denn für 125.000 bekommt ihr auch auf dem FUT-Transfermarkt Top-Spieler und dort müsst ihr nicht auf euer Glück und das Herz der Karten hoffen.

: Diese einzigartigen Sets werden nur selten (meist zu Events) in FUT angeboten und können theoretisch sehr starke Spielerkarten enthalten. Je nach Angebot kosten sie allerdings auch zwischen 15.000 und 125.000 FUT-Münzen. Wie immer solltet ihr euch also gut überlegen, ob ihr das Risiko wirklich eingehen wollt, denn für 125.000 bekommt ihr auch auf dem FUT-Transfermarkt Top-Spieler und dort müsst ihr nicht auf euer Glück und das Herz der Karten hoffen. Lightning Rounds : Hierbei bietet Ultimate Team eine limitierte Anzahl eines bestimmten Karten-Pakets an. Falls ihr dieses Sonderangebot nutzen möchtet, müsst ihr also schnell zuschlagen, solange der Vorrat noch reicht.

: Hierbei bietet Ultimate Team eine limitierte Anzahl eines bestimmten Karten-Pakets an. Falls ihr dieses Sonderangebot nutzen möchtet, müsst ihr also schnell zuschlagen, solange der Vorrat noch reicht. Flash Squad Building Challenges: In den jeweils 60 Minuten lang aktiven Squad Building Challenges erstellt ihr aus euren Karten ein Team mit bestimmten Voraussetzungen (zum Beispiel müssen mindestens vier Nationen in der Mannschaft vertreten sein). Anschließend tauscht ihr dieses Team gegen neue Karten-Pakete oder andere Prämien wie FUT-Münzen oder ein spezielles Trikot ein.

Black Friday sorgt in FIFA 19 für einen Marktcrash

Abgesehen von den vielen Kartenpaketen und Squad Building Challenges (SBCs), die es zum Black Friday in FUT 19 geben wird, erwartet euch auch noch eine sehr spannende Entwicklung auf dem Transfermarkt des Ultimate Team Modus: Die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt nämlich, dass die Kartenpreise im FUT-Transfermarkt in den Tagen rund um die Events zum Black Friday und Cyber Monday extrem fallen.

Das liegt daran, dass viele FIFA-Spieler schon vor dem Beginn der Events möglichst viele FIFA-Coins ansammeln wollen, um auf alle Sonderangebote vorbeireitet zu seid. Dazu verkaufen sie selbst wertvolle Karten gerne mal unter dem eigentlichen Marktpreis. Je mehr Karten von ein und demselben Spieler angeboten werden, desto niedriger sinkt auch der durchschnittliche Preis, für den ihr eine Karte erhalten könnt.

Deshalb solltet ihr während dem Black Friday unbedingt mal im Transfermarkt vorbeischauen. Denn der Marktcrash sorgt dort für so günstige Preise wie zu kaum einer anderen Zeit im Jahr.

FIFA 19 Update #4: Neuer Patch begeistert die FIFA-ans

PC-Guide zum Black Friday: Was ihr beim Spiele- & Hardware-Kauf beachten solltet