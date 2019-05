EA Sports hat das Team of the Season der Bundesliga von FIFA 19 veröffentlicht. Zu den besten Spielern darin gehören Marco Reus und Robert Lewandowski mit Top-Ratings von 98, aber auch Jungstars wie Jadon Sancho oder Kai Havertz haben es in die Auswahl geschafft.

Wo sind die Meister von Bayern München? Zu den 20 Spielern des Bundesliga TOTS gehören mit Lewandowski, Joshua Kimmich und Serge Gnabry gerade einmal drei Bayern. Vizemeister Dortmund ist ebenfalls mit drei Spielern im Team der Saison vertreten (Reus, Sancho und Witsel).

Das spricht für eine ausgewogene Verteilung unter den Bundesliga-Clubs, anders als zum Beispiel im Premier League Team of the Season, wo 13 der 20 Spieler von Manchester City und dem FC Liverpool stammen.

Das ist das Bundesliga TOTS von FIFA 19

Startelf:

Torwart: Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) - 95

RAV: Danny Da Costa (Eintracht Frankfurt) - 92

RV: Joshua Kimmich (Bayern München) - 95

LAV: Filip Kostic (Eintracht Frankfurt) - 92

LV: Marcel Halstenberg (RB Leipzig) - 91

ZOM: Julian Brandt (Bayer Leverkusen) - 93

ZOM: Kai Havertz (Bayer Leverkusen) - 95

ZOM: Marco Reus (Borussia Dortmund) - 98

RM:Jadon Sancho (Borussia Dortmund) - 96

ST: Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) - 94

ST: Robert Lewandowski (Bayern München) - 98

Was ist das Team of the Season überhaupt?

Wie schon in den vergangenen Jahren werden auch in FIFA 19 wieder die besten Spieler aus den größten Ligen der Fußballwelt gekürt. Dazu werden wieder hunderte blaue Spezialkarten mit gesteigerten Ratings veröffentlicht und der FUT-Transfermarkt auf den Kopf gestellt. Dies dürfte dann aber auch vorerst der letzte, wirklich große Event von FIFA 19 sein (außer vielleicht den Futties im Juli), bevor FIFA 20 offiziell angekündigt wird.

Alle Infos zum FIFA 19 TOTS, dem letzten großen Event der FIFA-Saison