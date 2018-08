FIFA 19 - Die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version

Am 28. September erscheint FIFA 19 sowohl für PC als auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Während sich Konsolenbesitzer keine Sorgen um die technischen Anforderungen ihres Spielgeräts machen müssen, wussten PC-Fußballfan bislang noch nicht, ob EAs Fußballsimulation auf ihrem System perfekt laufen kann.

Nun liefert EA Sports allerdings endlich die offiziellen Systemanforderungen für FIFA 19 und verrät, welche technischen Bedingungen euer Rechner oder euer Laptop mindestens erfüllen muss, um den Ball flüssig rollen zu lassen.

Minimale Systemvoraussetzungen für FIFA 19

Prozessor: Intel Core i3-2100 @3,1 GHz oder AMD Phenom II X4 965 @3,4 GHz

Grafikkarte: Nvidia GTX 460 1 GB oder AMD Radeon R7 260

Arbeitsspeicher: 8 GB

Festplattenspeicher: 50 GB

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

Empfohlene Systemvoraussetzungen für FIFA 19

Prozessor: Intel i3 6300T oder vergleichbar (keine offiziellen Angaben zu AMD-Prozessoren)

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 670 oder AMD Radeon R9 270X

Arbeitsspeicher: 8 GB

Festplattenspeicher: 50 GB

Betriebssystem: Windows 10 - 64-Bit

Erstmals spielen könnt ihr FIFA 19 voraussichtlich Mitte September, also schon zwei Wochen vor Release in der kostenlosen Demo-Version. Wir hatten erst vor Kurzem auf der Gamescom in Köln die Gelegenheit, sowohl einige Partien FIFA als auch Pro Evolution Soccer anzuspielen. Wie uns die beiden Fußballsims gefallen haben und was sie sich dieses Jahr voneinander abgeschaut haben, erfahrt ihr in unserem FIFA-versus-PES-Special.

Was ist neu in FIFA 19? Die vier größten Gameplay-Neuerungen von EAs Fußballsim

Quelle: EA Sports