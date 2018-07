Am 28. September erscheint mit FIFA 19 die neuste Ausgabe von EA Sports Fußballsimulation und wie jedes Jahr stellt sich bereits Monate vor dem Release die Frage: Welche Spieler werden in der kommenden Saison die stärksten Ratings erhalten?

Wir konnten bei einem Anspiel-Event in der Münchner Allianz-Arena bereits einen Blick in eine Demo von FIFA 19 werfen und haben dabei auch die ersten Spielerwerte aufgeschnappt. Und wie könnte es anders sein? Der Coverstar Cristiano Ronaldo wird mit einer 95 auch in der nächsten Saison das höchste Standard-Rating erhalten. Damit liegt er voraussichtlich sogar noch einen Punkt über seinem 94er-Normalwert von FIFA 18.

Der Brasilianer Neymar kommt ebenso wie der deutsche Nationaltorwart Manuel Neuer auf eine stolze 92. Der erst 19-jährige Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain erhält außerdem eine 85 und dürfte damit wohl der stärkste U20-Spieler in FIFA 19 werden.

Die neuen Spielerwerte aus FIFA 19

Cristiano Ronaldo: 95

Neymar: 92

Manuel Neuer: 92

David De Gea: 91

Kevin De Bruyne: 91

Mats Hummels: 90

Robert Lewandowski: 90

Sergio Ramos: 90

Luka Modric: 89

Sergio Kun Aguero: 89

Toni Kroos: 89

Edinson Cavani: 88

Gareth Bale: 88

Paul Pogba: 87

Romelu Lukaku: 87

Thomas Müller: 87

Jerome Boateng: 86

Kylian Mbappé: 85

Leroy Sané: 85

Achtung: Diese Ratings sind nicht unbedingt final!

Wie erwähnt stammen diese Spielewerte aus einer frühen Demo-Version von FIFA 19. Bis zum Release werden die Entwickler einige Ratings womöglich noch nach oben oder unten korrigieren. Deshalb können wir aktuell nicht garantieren, dass die genannten Werte auch im fertigen Spiel auftauchen.

