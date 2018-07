In Sachen Lizenzen hatte die FIFA-Reihe schon immer die Nase vorn im Duell mit der Konkurrenz von Pro Evolution Soccer. Dieses Jahr ist EA Sports allerdings einer der größten Coups seit langem gelungen: Nachdem die UEFA im April 2018 nach zehn Jahren die Zusammenarbeit mit PES und Konami beendet hatte, schnappte sich FIFA 19 kurzerhand sowohl die Lizenzen für die Europa und die Champions League als auch für den übergreifenden Supercup.

Wie wir vor Kurzem auf einem Anspiel-Event in der Münchner Allianz Arena erfahren haben, wird die Königsklasse sich durch alle Spielmodi der Fußballsimulation von EA ziehen und sogar einen komplett eigenständigen Modus erhalten. Wir haben alle Neuerungen von FIFA 19, die mit der Champions-League-Lizenz verbunden sind, für euch zusammengefasst.

Im Karrieremodus wird es königlich

Die Champions und die Europa League werden im Karrieremodus den Champions und den Europa Cup ersetzen. So hießen bislang die beiden Ersatzturniere, mit denen EA in den letzten Jahren arbeiten musste.

Zum neuen Lizenzpaket gehört neben dem offiziellen Namen aber auch die CL-Hymne, der klassische Turnierball im Sternenmuster, Logos und Designs sowie schicke Einlaufanimationen, die der Königsklasse ganz besonderen Flair verleihen sollen.

Damit sich Europapokal-Spieltage deutlich von gewöhnlichen Spieltagen absetzen, hat EA Sports außerdem extra Menü-Designs für den Karrieremodus entworfen. Sobald wir als Trainer vor einem CL-Spiel stehen, färbt sich dadurch das gesamte Menü in königliches silber-schwarz und vor einer Europa-League-Partie rot-orange.

Der Champions-League-Modus

Außerdem erhält die Königsklasse auch noch ihren ganz eigenen Spielmodus. Wir vermuten, dass dies in etwa wie der Weltmeisterschafts-Modus von FIFA 18 funktionieren wird.

Denn im CL-Modus können wir sowohl das »echte« Turnier nachspielen, sprich mit allen tatsächlich für die Saison 2018/2019 qualifizierten Mannschaften, als auch eine eigene Version der Champions League erstellen. Bei letzterer Variante können wir vermutlich sowohl mit eigentlich nicht qualifizierten Teams antreten als auch die Gruppen nach unserem Wünschen neu zusammenstellen.

FIFA 19 - Screenshots ansehen

Alex Hunters Finale in der Champions League

Auch im Storymodus »The Journey« wird die Champions League laut den Entwicklern eine wichtige Rolle spielen. In welcher Form genau der Protagonist Alex Hunter allerdings mit der Königsklasse zu tun haben wird, können wir aktuell noch nicht sagen.

Denn zu The Journey ist bislang einfach noch zu wenig bekannt. Alles was wir wissen, ist dass in FIFA 19 Alex Hunters Geschichte ihr großes Finale finden wird. Möglicherweise gewinnt der junge Engländer ja mit irgendeinem neuen Verein die Champions League und kann sich dann mit Anfang 20 auf dem Höhepunkt seiner Karriere in den Ruhestand verabschieden.

FIFA 19 wird am 28. September für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Neben den neuen königlichen Lizenzen, bietet die EAs Fußballsimulation auch dieses Jahr wieder etliche Gameplay-Verbesserungen. Mehr dazu lest ihr in unserem Artikel zu allen Gameplay-Neuerungen von FIFA 19 inklusive unseren ersten Anspiel-Eindrücken.