EA Sports wird am Mittwoch, den 28. November um 16 Uhr das elfte Team der Woche von FIFA 19 bekannt geben. Bis zur offiziellen Veröffentlichung liefern wir euch nun schon mal Vorhersagen, die sogenannten TOTW 11 Predictions, von den Experten der FUT-Community-Webseite Futhead.com und verraten euch, welche Spieler im neuen Team of the Week landen könnten.

Ein ü90-Rating erwarten wir diese Woche nicht im TOTW. Dafür könnte es aber ordentlich Futter für alle Bundesliga-Fans geben. Laut den Predictions stünden mit Kevin Volland, Jerome Roussillon, Daniel Caligiuri, Jiri Pavlenka und Dodi Lukebakio immerhin fünf Mann aus dem deutschen Oberhaus im neuen Team der Woche.

Und gerade der Kongolese Lukebakio hätte sich seinen TOTW-Platz redlich verdient, nachdem er am vergangenen Spieltag einen Hattrick gegen die Bayern erzielt und damit Fortuna Düsseldorf einen Punkt gegen den Rekordmeister gesichert hat.

Das könnte das Team of the Week 11 in FUT 19 werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Jiri Pavlenka (Werder Bremen) - 84

RV: Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) - 81

RV: Daniel Caligiuri (FC Schalke 04) - 83

LV: Jerome Roussillon (VfL Wolfsburg) - 81

ZM: Santi Cazorla (FC Villarreal) - 83

ZOM: Dele Alli (Tottenham Hotspur) - 85

RF: Raheem Sterling (Manchester City) - 86

RF: Hirving Lozano (PSV Eindhoven) - 85

ST: Florain Thauvin (Olympique Marseille) - 85

ST: Kevin Volland (Bayer Leverkusen) - 84

ST: Cristhian Stuani (FC Girona) - 85

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Ludovic Butelle (Angers SCO) - 81

ZOM: Adem Ljajic (Besiktas Istanbul) - 83

ZM: Aaron Mooy (Huddersfield Town) - 82

LM: Keita Baldé (Inter Mailand) - 83

LM: Théo Bongonda (SV Zulte Waregem) - 81

ST: Sergi Enrich (SD Eibar) - 83

ST: Aleksandar Mitrovic (FC Fulham) - 84

Predictions-Reservespieler:

Torwart: Yuji Rokutan (Shimizu S-Pulse) - 75

IV: Lucien Owona (UD Almeira) - 77

ST: Daichi Kamada (VV St. Truiden) - 80

ST: Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf) - 80

ST: Stephan Hain (SpVgg Unterhaching) - 79

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 19 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »In-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-) Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »In-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

