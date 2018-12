FIFA 19 TOTW 12 Predictions - Wer kommt ins Team der Woche 12?

EA Sports wird am Mittwoch, den 5. Dezember um 16 Uhr das zwölfte Team der Woche von FIFA 19 bekannt geben. Bis zur offiziellen Veröffentlichung liefern wir euch nun schon mal Vorhersagen, die sogenannten TOTW 12 Predictions, von den Experten der FUT-Community-Webseite Futhead.com und verraten euch, welche Spieler im neuen Team of the Week landen könnten.

Laut den Vorhersagen stünde mit Giorgio Chiellini auch ein Spieler mit einem In-Form-Rating von 90 im neuen Team der Woche. Besonders interessant könnte außerdem Timo Werner von RB Leipzig werden: Der deutsche Nationalspieler gehört mit einem Standard-Geschwindigkeitswert von 93 ohnehin schon zu den flinkeren Spielern in FIFA 19, mit einem TOTW-Update könnte er nun aber sogar ein Pacing von 96 erreichen und damit zu einem der zwölf schnellsten Kicker des gesamten Spiels werden.

Das könnte das Team of the Week 12 in FUT 19 werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Alessio Cragno (Cagliari Calcio) - 81

IV: Piqué (FC Barcelona) - 88

IV: Giorgio Chiellini (Juventus Turin) - 90

RV: Daniel Carvajal (Real Madrid) - 85

ZM: Lucas Torreira (Arsenal London) - 81

ZOM: Diego Valeri (Portland Timbers) - 85

RM: Serge Gnabry (FC Bayern München) - 84

LF: Javier Aquino (Tigres UANL) - 81

ST: Timo Werner (RB Leipzig) - 87

ST: Iago Aspas (Celta Vigo) - 87

ST: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal London) - 87



Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Walter Benitez (OGC Nizza) - 81

LV: Antunes (FC Getafe) - 83

ZM: Jonas Martin (Racing Straßburg) - 81

ZM: Jasmin Kurtic (SPAL Ferrara) - 81

ST: Javier Hernandez (West Ham United) - 82

ST: Fabio Quagliarella (Sampdoria Genua) - 83

ST: Simon Terodde (1. FC Köln) - 81

Predictions-Reservespieler:

IV:Jordan Torunarigha (Hertha BSC) - 80

RM:Robert Skov (FC Kopenhagen) - 80

LM: Joe Lolley (Nottingham Forest) - 80

ST: Tammy Abraham (Aston Villa) - 80

ST: Danny Graham (Blackburn Rovers) - 78

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 19 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »In-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-) Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »In-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Die besten Spieler aus FUT 19

Falls ihr auch unabhängig vom Team of the Week auf der Suche nach Top-Spielern für euer Ultimate Team seid, haben wir für euch auch noch die Kicker mit den höchsten Ratings aus FIFA 19 zusammengestellt.

