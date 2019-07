EA Sports spendiert dem Pro-Clubs-Modus von FIFA 20 ein ordentliches Paket an Neuerungen. Genau wie den Karrieremodus haben die Entwickler Pro Clubs in den letzten Jahren nur stiefmütterlich mit Verbesserungen ausgestattet, doch dieses Jahr gibt es neue Spielmodi, einen besseren Charaktereditor und die nervigsten Bugs sollen endlich aus dem Spiel verschwinden.

Bevor wir ins Detail gehen: Was ist Pro Clubs überhaupt?

In diesem Superkoop-Modus treten bis zu 22 Spieler gleichzeitig gegeneinander an, wobei jeder seinen eigenen virtuellen Pro auf seiner festen Position steuert. Vom Torwart, über den Innenverteidiger bis zu den Flügelflitzern und Mittelstürmern kann also das gesamte Team selbst gelenkt werden, kommt eine Mannschaft mal nicht auf 11 Mitspieler übernimmt der Computer die Steuerung der übrigen Fußballer.