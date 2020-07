FIFA 21: Der Reveal Trailer ist da - mit Eric Cantona

Am 9. Oktober 2020 geht es mit FIFA 21 in die nächste Saison. Just hat EA einen Reveal Trailer veröffentlicht, der die neuen Features des Spiels illustriert. Auf Twitter brennt die Bude aber vor allem wegen eines Details: Fußball-Legende Eric Cantona wird neue ICON im Ultimate Team Modus. Den Trailer seht ihr oberhalb dieses Absatzes.

Ebenfalls eine von Fans sehr positiv bewertete Neuerung: Der Koop-Modus in FUT, mit dem ihr gemeinsam mit Kumpels Squad Battles und andere Modi angehen könnt. Außerdem wird auch der Karrieremodus angepackt - auf der offiziellen Seite heißt es:



"Erlebe mit der neuen Interaktiven Spielsimulation eine völlig neue Art, deine Saison zu spielen. Du kannst in deine Partien ein- und wieder aussteigen und dem Spiel deinen Stempel aufdrücken oder Schlüsselszenen wie Elfmeter und Freistöße selbst übernehmen, um Spiele zu drehen. Behalte die Spieldaten im Blick und nimm innerhalb der Simulation Änderungen anhand der Spielstatistiken, Spielerleistungen und Ausdauerwerte vor."

Außerdem soll die Gegner-KI merklich verbessert werden.

"Dank der verbesserten KI gehen deine Kontrahenten nun sowohl in der Defensive als auch in der Offensive mit noch größerer Intelligenz in ihre Spiele. Neue Systeme sorgen für noch authentischere KI-Entscheidungen bei der Manndeckung, den Zweikämpfen, den Pässen und den Dribblings, sodass dir die Aufgabe in jedem Spiel zusätzlich erschwert wird und deine Karriere von Spiel zu Spiel immer neue Herausforderungen für dich bereithält."

Generell erhält der Karrieremodus deutlich mehr Management-Simulations-Aspekte, die für Würze zwischen den Partien sorgen sollen. Über alle weiteren Neuerungen von FIFA 21 halten wir euch die Tage auf dem Laufenden.