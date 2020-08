FIFA 21: Endlich tut sich was im Karrieremodus

Viele von euch haben bereits darauf gewartet: Nachdem wir bereits über Gameplay und Ultimate Team berichtet haben, dürfen wir euch heute endlich die Neuerungen im Karrieremodus von FIFA 21 präsentieren - und dieses Jahr gibt es nach Jahren endlich größere und wichtige Neuerungen! Wir erklären, welche Änderungen euch erwarten und wie sie funktionieren.

Interaktive Match-Simulation

Die wohl prominenteste Neuerung ist eine vollkommen neue Art, wie ihr eure Partien simulieren lassen könnt. Neben dem Live-Match, bei dem ihr ganz traditionell die Spiele selbst austragt, gab es bislang nur die Quick-Sim-Funktion, die euch zwar einen Live-Ticker bot, aber auch jede Kontrolle entzog.

Die interaktive Match-Simulation vereint das beste aus Beidem: Aus der Iso-Perspektive seht ihr ein stark vereinfachtes Spielfeld, das auf den ersten Blick an den 2D-Modus des Football Manager 2020 erinnert. Und genau wie beim richtigen Manger, könnt ihr jetzt auch in FIFA während der Partie eingreifen: Spieler auswechseln, Statistiken abrufen, Taktiken ändern - alles möglich! Akustisch unterlegt wird das Ganze von den gewohnten Kommentatoren Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss.

Mit der Neuerung macht der Karrieremodus von FIFA 21 einen weiteren Schritt in Richtung eines richtigen Fußball-Manager-Spiels: Sollte während der Simulation, trotz aller möglichen Taktikoptionen, kein Sieg in Sicht sein, könnt ihr jederzeit wieder selbst die Kontrolle über eure Kicker übernehmen. Wenn ihr dann den Spielverlauf von Hand gedreht habt, könnt ihr zurück in die Iso-Perspektive wechseln und eurer Mannschaft wieder bequem von der Seitenlinie zuschauen.

Verbesserte Spielerentwicklung

Einen starken, wettbewerbsfähigen Kader zusammenzustellen, ist im Karrieremodus das A und O. In der Vergangenheit musste man sich hauptsächlich auf Transfers verlassen, um die passenden Spieler für unsere Wunschtaktik zu bekommen.

Dies soll sich nun ändern: Die neue Spielerentwicklung ermöglicht es euch, für jeden Spieler einen eigenen Wachstumsplan festzulegen, mit dem ihr ihn euren Wünschen entsprechend spezialisieren könnt. Nicht nur ist es möglich, neue Positionen zu trainieren - ihr könnt auch ganz genau festlegen, welche Attribute - etwa Geschwindigkeit, Kurzpässe oder Zweikämpfe - verbessert werden sollen.

Wie schnell sich ein Spieler dabei entwickelt, ist wie im wirklichen Leben von verschiedenen Faktoren abhängig: Alter, Potential, Form und Einsatzzeiten wirken sich alle auf den künftigen Werdegang aus.

Aktives Training / Match Sharpness

Während die oben angesprochene Spielerentwicklung hauptsächlich dem Langzeitwachstum eurer Spieler dient, kommt mit der Match Sharpness (auf deutsch Bissigkeits-Wert) ein neues Attribut hinzu, das gemeinsam mit Fitness und Moral die unmittelbare Stärke vor einer Partie bestimmt.

An jedem Ingame-Trainingstag bekommt ihr in FIFA 21 die Möglichkeit, mit 15 Spielern ein aktives Training abzuhalten. Je nach gewähltem Härtegrad steigert ihr dabei deren Match Sharpness, schwere Übungen kosten aber auch deutlich mehr Fitness. Die Trainingseinheiten können automatisch durchgeführt werden, alternativ könnt ihr die aus dem Ladebildschirm bekannten Minispiele selbst spielen und so das Maximum aus den Übungen herauskitzeln.

Alle kleineren Neuerungen, etwa, dass ihr bei Leihtransfers nun eine Kaufoption verhandeln könnt, findet ihr auf der offiziellen EA Sports Webseite.