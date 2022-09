FIFA 23 erscheint erstmals mit „absolut notwendiger“ Anti-Cheat-Technologie

FIFA 23 wird auf dem PC dieses Jahr viele Neuerungen bekommen: Nicht nur ziehen PC-Spieler bei der Technik endlich mit Playstation 5 und Xbox Series X/S gleich, sondern bekommen auch erstmals einen echten Schutz vor Cheatern.

EA setzt dabei auf eine neue Anti-Cheat-Technologie namens EAAC, die in FIFA 23 ihr Debüt feiern wird und laut den Entwicklern absolut notwendig ist.

Im neuesten Deep-Dive-Blogeintrag hat EA seine neue Anti-Cheat-Technologie EA AntiCheat (EAAC) vorgestellt, die erstmals in der PC-Version von FIFA 23 zum Einsatz kommen soll. Andere EA-Titel wie Apex Legends setzen aktuell auf das weitverbreitete Easy AntiCheat.

Was genau ist EAAC? EAAC ist eine Anti-Cheat- und Anti-Tamper-Lösung, die intern bei Electronic Arts entwickelt wurde. Ähnlich wie die Anti-Cheat-Systeme von Valorant und Call of Duty: Warzone arbeitet EAAC auf Kernel-Ebene. Bei Valorant sorgte dies bei vielen Spielern für Datenschutz- und Systemsicherheitsbedenken:

EA verspricht, dass Spielerinnen und Spieler sich in dieser Hinsicht keine Sorgen machen müssen, da der Zugriff des Programms trotz Kernel-Ebene eingeschränkt wird:

Der Schutz der Privatsphäre der Spieler ist unserem Game Security & Anti-Cheat-Team ein wichtiges Anliegen - schließlich sind wir auch Spieler! EAAC schaut sich nur an, was es für Anti-Cheat-Zwecke in unseren Spielen braucht, und wir haben die Informationen, die EAAC sammelt, begrenzt. Wenn du einen Prozess auf deinem PC hast, der versucht, mit unserem Spiel zu interagieren, könnte EAAC das sehen und darauf reagieren. Alles andere ist jedoch tabu.

Unser Game Security & Anti-Cheat Team besteht aus einigen der besten Sicherheitsingenieure der Welt, und wir setzen uns mit Leidenschaft dafür ein, dass unsere Software keine Sicherheitslücken verursacht. Unser Anti-Cheat-Engineering-Team führt täglich Tests durch und wir führen intern kontinuierlich Sicherheits- und Penetrationstests gegen EAAC durch.