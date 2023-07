Fan levelt 500 Stunden im Startgebiet eines 25 Jahre alten Rollenspiels - angetrieben von Zorn

Final Fantasy 7 hat viele tolle Areale zu bieten, aber ein Fan interessierte sich nur für das Startgebiet.

500 Stunden sind eine Menge Zeit. Genug, um die Steuererklärung gerade so halbwegs hinter sich zu bringen, dem Gras beim Wachsen zuzusehen oder um Skyrim endlich mal mit allen DLCs durchzuspielen.

Ein Fan von Final Fantasy 7 hatte ganz andere Pläne. Er hat sich die vollen 500 Stunden im Spiel herumgetrieben, um Level 99 zu erreichen. Und falls euch das noch nicht schräg genug ist: Er hat sich nur im Startgebiet herumgetrieben. Was verleitet einen Menschen zu solch einer Tat? Jeuxvideo.com hat diese Geschichte ausgegraben, wir erzählen sie euch.

Enttäuschung als starker Motivator

Die Wurzeln dieser Erzählung reichen bis ins Jahr 2012 zurück. Damals, als Skyrim noch jung war und Chris Roberts die Crowdfunding-Kampagne für ein Weltraumspiel namens Star Citizen startete, verspricht der User Dick Tree in einem kleinen Spieleforum, er werde Level 99 in FF7 erreichen, ohne das erste Areal rund um den Reaktor zu verlassen.

Damit ihr euch vorstellen könnt, was das heißt: Im Schnitt bringen besiegte Gegner im Startgebiet rund 80 EP ein. Um Stufe 99 zu erreichen, werden geschmeidige 2.452.783 EP benötigt. Wer in Mathe aufgepasst hat (oder einen Taschenrechner nutzt), errechnet demnach stolze 30.659 zu absolvierende Kämpfe. Uff!

Zunächst läuft alles noch gut. Bis 2015 postet Dick Tree immer wieder neue Statusupdates samt Screenshots von seinem Fortschritt. Bis eines Tages …

Die Kämpfe in Final Fantasy 7 laufen rundenbasiert ab, was das Unterfangen der beiden Forenuser noch wahnsinniger macht.

Ich habe meiner Freundin heute Morgen gesagt, dass ich nicht zur Osterfeier ihrer Familie gehen kann. Ich habe mir einen Tag frei genommen und habe vor, mindestens 10 Stunden zu grinden.

Im Anschluss an diese Worte lässt Dick Tree keine Taten mehr folgen. Er hält sein Versprechen nicht ein, meldet sich immer seltener zu Wort. Und das macht viele Forenmitglieder zornig, denn die haben jahrelang mitgefiebert und jedes noch so kleine Status-Update verschlungen.

Auftritt CirclMaster : Das ist einer der besagten enttäuschten Forenmitglieder, die sich von Dick Tree im Stich gelassen fühlen. Und dieser tapfere Zeitgenosse nutzt die eigene Enttäuschung und den Zorn über Dick Tree als Katalysator für seine Motivation, einen eigenen Run auf Level 99 zu starten.

Was folgt, sind Jahre des unerbittlichen Levelns. Zwischenzeitlich muss CirclMaster sogar am Arm operiert werden, doch er spielt weiter. Ständig läuft er in dem kleinen Areal umher und bringt Rundenkampf um Rundenkampf hinter sich. Bis es im April 2017 endlich soweit ist. Der große Moment wird auf Video festgehalten, spult am besten direkt vor (52:50 Minuten):

CirclMasters erste Reaktion: Ich muss schnell speichern. Wer von uns kann das nicht nachvollziehen?! Dieser Erfolg wird zwar keinen Lebenslauf für Bewerbungen aufpeppen, unvergesslich dürfte dieses Unterfangen aber für alle Beteiligten dennoch bleiben.

Wir sind gespannt, was ihr zu dieser kuriosen Geschichte sagt. Könnt ihr irgendwelche der Beweggründe seitens Dick Tree oder CirclMaster nachvollziehen oder würdet ihr Beiden den Vogel zeigen? Und jetzt mal Hosen runter (im übertragenen Sinn!): Welches Spiel hat bei euch den höchsten Stundenzähler? Wir sind auch brav und machen den Anfang, versprochen!