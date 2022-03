Rollenspiel mit Open World: In Flintlock bekämpft ihr einen Gott

Uralte, bösartige Götter sind schon ganz schön lästig. Sie wollen nämlich einfach nicht sterben und machen immer wieder Ärger. So wie in Flintlock: The Siege of Dawn, einem neuen Action-Rollenspiel mit Open World.

Denn dort haben sich die Tore der Unterwelt geöffnet und der alte Gott schickt reihenweise Untote in die Welt der Lebenden, von klapprigen Skeletten bis zu riesigen Bossen der Marke Elden Ring.

Motiviert durch persönliche Rachgelüste muss die Protagonistin des Singleplayer-Abenteuers die Menschheit im Kampf gegen den Gott und seine Untertanen anführen und die letzte Schlacht um die Tore der Unterwelt führen. Aber das könnt ihr ja alles selbst im ersten Trailer sehen:

Flintlock: Gameplay wie im Soulslike?

Ähnlich wie in Greedfall nutzt die Flintlock-Spielfigur Nor Vanek neben ihrer Axt auch eine Muskete, um untoten Schergen endgültig das Lebenslicht auszupusten. Begleitet wird die Protagonistin dabei von der mystischen Kreatur Enki, einer Mischung aus Hund und Drache.

Enki kann Gegner mit ihren magischen Kräften lähmen und wird mutmaßlich ähnlich wie Loki in God of War gesteuert: Die meiste Zeit trottet der KI-Kläffer brav hinter euch her, um dann im Kampf auf euren Befehl bestimmte Feinde anzuvisieren. Das nutzt ihr für effektive Komboangriffe.

Ob der Schwierigkeitsgrad fordernd wie bei einem Soulslike wird, ist noch nicht klar. Die Entwickler A44 Games haben zuvor aber mit Ashen eine Vorliebe für Spiele mit hohem Schwierigkeitsgrad unter Beweis gestellt. Die Pressemitteilung spricht lediglich von einem »belohnenden Kampfsystem«.

Mehr Impressionen vom Spiel inklusive einem Blick auf einen ungewöhnlich designten NPC-Händler findet ihr in unserer Screenshot-Galerie:

Flintlock: The Siege of Dawn - Screenshots zum Action-Rollenspiel mit Open World ansehen

Apropos Open World: In Elden Ring versinken aktuell nicht nur Millionen Spieler, auch die GameStar-Redaktion hat das Souls-Fieber gepackt. Kollegin Géraldine etwa findet es irre spannend, die Welt im From-Software-Spiel zu erkunden:

53 18 Die Open World ist der Star Elden Ring gibt mir ein Gefühl, das ich lange nicht hatte

Wann ist Release und auf welchen Plattformen?

Ein genaues Veröffentlichungsdatum verraten A44 Games und Publisher Kepler Interactive bislang nicht. Flintlock soll aber noch 2022 erscheinen. Genau wie Ashen wird das Spiel ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass erhältlich sein, zudem erscheint der Titel auf Steam und im Epic Games Store. Konsolenversionen für PS5/4 und Xbox Series X/S/One befinden sich ebenfalls in Arbeit.