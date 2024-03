In Fluch der Karibik 6 sehen wir jetzt vielleicht doch Jack Sparrow wieder - aber wohl nicht so, wie erhofft

Haben wir Captain Jack Sparrow doch nicht zum letzten Mal gesehen? Bildquelle: Disney

Eigentlich sollte sich Fluch der Karibik 6 neuen Piraten, Freibeutern und Seeräubern widmen. Das bedeutet: Mit einer Rückkehr von Johnny Depp, Orlando Bloom und Keira Knightley war bisher nicht zu rechnen. Doch jetzt scheint Disney diesbezüglich zurückzurudern.

Der etablierte Branchen-Insider Daniel Richtman will davon erfahren haben, dass für Fluch der Karibik 6 nun doch Jack Sparrow und damit Johnny Depp in seiner Paraderolle auftreten soll. Offiziell bestätigt ist das zum aktuellen Zeitpunkt natürlich nicht und die Nachricht kommt definitiv überraschend.

Fluch der Karibik 6 jetzt doch mit Johnny Depp?

Denn 2020 berichtete noch der Hollywood Reporter, dass Johnny Depp nicht nur von Disney gefeuert, sondern allgemein in der Kinolandschaft in Ungnade gefallen sei. Ausschlaggebend dafür waren die Vorwürfe (unter anderem der häuslichen Gewalt) von Depps Ex-Frau Amber Heard, die in einer öffentlichen Schlammschlacht mündeten.

Den Gerichtsprozess, der sich primär um Diffamation und Verleumdung drehte, sollte Johnny Depp letztendlich für sich entscheiden. Das Urteil gilt als umstritten, während viele Fans weiterhin ihre Unterstützung für Depp aussprechen. So zum Beispiel, dass sie für neue Filme zu Fluch der Karibik nur ins Kino gehen, wenn Johnny Depp weiterhin als Jack Sparrow beteiligt ist.

Im Zuge des Prozesses enthüllte der Schauspieler unter anderem, sich er sich von Disney verraten fühlt und ihn keine 300 Millionen US-Dollar und eine Millionen Alpakas zu einer Rückkehr bewegen könnten (via News24). Im Juli 2023 zeigte sich Depp aber wieder offen für eine Zusammenarbeit mit Disney (via People).

Daniel Richtman zufolge soll Disney nun tatsächlich in Erwägung ziehen, Depp zurückzubringen - allerdings nicht in der Haupt-, sondern stattdessen einer Nebenrolle. Zuvor berichtete bereits TheTimes, dass Produzent Jerry Bruckheimer sich vehement dafür einsetzt, in Fluch der Karibik 6 Jack Sparrow auftreten zu lassen.

Wie sieht die Zukunft von Fluch der Karibik aus?

Aktuell befinden sich mindestens zwei Projekte zu der beliebten Piraten-Saga in Arbeit: Ein Reboot mit Margot Robbie in der Hauptrolle - an dem die Barbie-Darstellerin mittlerweile aber längst persönlich zweifelt. Und dann noch ein Film, das sich um einen neuen und jüngeren Cast drehen soll. Mehr dazu findet ihr hier.

Angeblich übernimmt dabei Ayo Edebiri (The Bear) die Hauptrolle, doch das haben weder Disney noch die Hauptdarstellerin persönlich bestätigt. Fest steht zumindest: Craig Mazin (The Last of Us, Chernobyl) arbeitet gemeinsam mit Ted Elliot am Drehbuch - Letzterer war bereits für die ursprüngliche Fluch-der-Karibik-Trilogie verantwortlich.

Einen Kinostart oder sonstige Details zur Regie und zu dem Cast gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Diesbezüglich sollten sich Fans also erstmal in Geduld üben. Wollt ihr mehr dazu wissen, was aktuell bei neuen Filmen und TV-Serien passiert, werdet ihr unter den Links im obigen Kasten fündig.

