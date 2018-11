Seit dem 01. November ist der Football Manager 2019 offiziell erhältlich und streicht nun weitere Top-Wertungen ein. Bereits in unserem Test konnte er sich eine starke 83er-Wertung erspielen. Unser Tester Benjamin Danneberg kommt zum Schluss, dass »wer sich einarbeitet und nicht zu viel Eye-Candy erwartet mit einem komplexen und monatelang motivierenden Fußballmanager« belohnt wird.

In diesem Jahr gibt es den Football Manager nach vielen Jahren der Zwangspause wieder offiziell in Deutschland. Entwickler Sports Interactive hat sich dafür die Lizenz für die 1. und 2. Bundesliga geschnappt. Weitere deutsche Ligen und Vereine dürften mit der Zeit per Mod über die Community ins Spiel kommen.

GameStar Plus-Report zur FM-Datenbank: Wie 784.761 NPCs im Spiel landen

Auf Steam bekommt der Football Manager 2019 bisher sehr positive Wertungen und das bei knapp 600 Reviews.

Deutsche und internationale Reviews zum FM 2019

Für PC Gamer ist der Football Manager 2019 ein weiterer beeindruckender Schritt vorwärts und für PCGamesN ist es der bisher beste Teil der Serie. Unser Tester Benjamin findet, dass die 2019er-Version noch mehr Tiefe und Realismus bietet.

Zeitgleich wurde der Einstieg ins Spiel und die Zugänglichkeit zu Training und Taktik verbessert. Negativ sieht er die noch immer veraltete Grafik in den 3D-Spielen. Außerdem würde er sich wünschen, dass man das Stadion und das Vereinsgelände ausbauen kann.

GameStar-Plus: Mit dem FM 2019 kehrt der Weltmeister nach Deutschland zurück!

Bei Metacritic erhält der Football Manager 2019 aktuell im Schnitt eine 87er-Wertung und bei Open Critic sogar eine 89er-Wertung. Natürlich ist die Anzahl der Presse-Reviews aktuell noch recht klein, sodass sich diese Zahlen noch ändern können. Dennoch zeigt sich auch in Verbindung mit den Reviews der Spieler, dass der FM 2019 in diesem Jahr erneut ein sehr gutes Spiel geworden ist.

Football Manager 2019 - Screenshots ansehen