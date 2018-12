Neue Season, neuer Battle Pass. Fortnite-Veteranen werden wissen, was jetzt kommt. Wie in den vorherigen Staffeln zuvor gibt es auch in der kürzlich gestarteten Season 7 einen neuen Battle Pass mit insgesamt 100 Stufen, die es freizuschalten gilt. Für 950 V-Bucks, umgerechnet etwa zehn Euro, gehört er euch. Wenn ihr den Pass kauft, erhaltet ihr als erste Belohnung auch gleich zwei Skins: Zenit und Luchs.

Für jeden Stufenaufstieg belohnt euch der Battle Pass mit 100 kosmetischen Items. Das können Skins, Emotes, Sprays, Gleiter, Erntewerkzeuge oder neuerdings auch Lackierungen sein. Damit lassen sich Waffen und Fahrzeuge besprühen, die so mit einem ganz individuellen Touch versehen werden können. Auf der höchsten Stufe schaltet ihr den Eiskönig-Skin frei.

Alternativ könnt ihr euch für 2.800 V-Bucks (etwa 25 Euro) das Battle-Pass-Paket besorgen. Da drin verstecken sich neben dem Battle Pass an sich auch die ersten 25 freigeschalteten Stufen - ihr bekommt also gleich einen Schwall an Belohnungen und müsst weniger grinden. Battle-Pass-Besitzer erhalten darüber hinaus bereits frühzeitigen Zugang zum Kreativmodus von Fortnite. Alle anderen können erst ab dem 13. Dezember loslegen.

Season 7 ist live: Neue Orte, Flugzeug und Lackierungen in Fortnite

Season Ende im Februar

Bis zum 28. Februar habt ihr Zeit, die Belohnungsleiter aufzusteigen. Danach ist der aktuelle Battle Pass nicht mehr aktiv und die 7. Season endet.

Spieler, die erstmal kein Geld ausgeben wollen, erhalten ebenfalls einige kosmetische Items im kostenlosen Free Pass. Der ist natürlich mit weniger Skins, Emotes und Co. gefüllt. Kauft ihr euch den Battle Pass aber im Nachhinein, erhaltet ihr nachträglich alle Belohnungen der erreichten Stufen.

In unserer Bildergalerie seht ihr die Belohnungen für alle 100 Stufen.

Fortnite - Battle Pass Season 7 ansehen