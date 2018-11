Fortnite - Bekommt American-Football-Skins mit NFL-Lizenz

American Football zählt zu den beliebtesten Sportarten der Vereinigten Staaten und hat in den vergangenen Jahren auch vermehrt Fans auf der ganzen Welt gefunden. Epic greift den Hype nun auf und verpasst den Helden von Fortnite Football-Outfits.

Wolltet ihr schon immer mal mit den Browns den Super Bowl gewinnen? Oder seid ihr mit der aktuellen Saison der Cardinals unzufrieden? Dann bekommt ihr jetzt die Chance, den Football selbst in die Hand zu nehmen - zumindest im übertagenden Sinne.

Die Entwickler haben sich für die Helme, Jerseys und Hosen die offiziellen Lizenzen der National Football League (NFL) eingeholt, wodurch alle 32 Teams im Battle-Royale-Shooter vertreten sind. Beim Kauf eines Outfits dürft ihr euch neben dem Team auch die Trikotnummer aussuchen.

Die Skins erscheinen hierzulande am 10. Oktober um 1 Uhr nachts, ein Preis steht noch aus.

Wenn ihr mit Fortnite nichts anfangen könnt, aber ein Herz für Football habt, schaut euch unseren Test zu Madden NFL 19 an, das dieses Jahr auch für PC erschienen ist. Und wenn ihr überhaupt nicht versteht, was an dem Sport so toll sein soll, werft doch einen Blick in unser Plus-Video unter dieser Zeile.