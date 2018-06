Update: Die Patch Notes sind nun bekannt und finden sich unterhalb der Meldung!

Das Update 4.3 für Fortnite erschien eigentlich bereits letzte Woche und brachte mit dem Einkaufswagen den ersten fahrbaren Untersatz in das Battle-Royale-Spiel. Doch die Entwickler von Epic Games haben noch nicht genug und liefern deswegen diese Woche noch nicht den Patch 4.4, sondern erstmal ein wenig Nachschub mit einem Content-Update für die Version 4.3.

Wir wissen: Die Sprungpads kehren zurück! Ursprünglich wurden die Katapulte schon im November 2017 mit dem Patch 1.9 ins Spiel eingeführt, dann mussten sie allerdings eine Auszeit nehmen und wurden zwischenzeitlich wieder aus dem Spiel entfernt.

Neue Helden braucht das Spiel: Leak zeigt neue Skins, Emotes und Outfits von Fortnite

Das besondere an den Sprungbrettern ist, dass wir mit ihnen keinen Fallschaden erleiden. Wir können also in Windeseile riesige Distanzen überwinden und notfalls schnell vor Feinden flüchten, ohne Höhenangst bekommen zu müssen. In Kombination mit den Bouncepads sollen die Einkaufswagen außerdem neue Spitzengeschwindigkeiten erreichen.

Live ist der neue Patch ab dem heutigen Dienstag, den 5.6 um 14 Uhr. Da es sich um kein vollständiges Versions-Update handelt, gab es auch keine langfristige Server-Downtime.

Genaue Informationen via Epic Games.

Battle Royale

Bouncer trap added

Rare trap

Drops in stacks of 3 in Treasure Chests, Supply Drops, Supply Llamas or floor loot

Can be placed on floors and walls

Provides a jump boost upward or in a direction.

Save The World

Diecast Jonesy

New Commando Hero

Available in the Event Store Wed, June 6 at 8pm ET.

Chromium Ramirez