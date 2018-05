Fortnite - Version 4.3 mit Einkaufswagen wird aufgespielt, Patch Notes

Wie im Vorfeld bereits berichtet, karren demnächst in Fortnite Einkaufswagen durch die Gegend. Mit Update 4.3 könnt ihr die Supermarktutensilien entweder alleine steuern oder ihr lasst euch von einem Freund kutschieren.

Zu zweit teilt man sich nämlich die Aufgaben. Während einer den Wagen schiebt, kann der andere Spieler einsteigen und als Passagier losfeuern. Doch Vorsicht: Der Fallschaden ist auch im Wagen aktiviert und kann die Spritztour ganz schnell beenden.

Das Update wird im Laufe des heutigen Tages auf die Server aufgespielt werden. Eine neue Fortschrittsanzeige auf der Benutzeroberfläche zeigt euch ab sofort an, wie weit ihr mit den wöchentlichen Herausforderungen seid. Außerdem haben die Entwickler Pilze als konsumierbare Items hinzugefügt. Diese wachsen an schattigen Waldplätzen sowie in der Nähe von Sumpfgebieten und gewähren euch pro Pilz 5 Schild.

Story in Fortnite? Ja, die gibt's

Fortnite Battle Royale - Screenshots ansehen

Zwei Modi-Rückkehrer und Blockbuster-Quest

Epic fügt für kurze Zeit auch die Modi Blitzschnell und 20er-Teams hinzu. In Blitzschnell dauern die Runden nur maximal 15 Minuten, der Sturm nähert sich wesentlich schneller und die Wahrscheinlichkeit von wertvollem Loot wird erhöht. Im 20er-Team-Modus treten fünf Teams mit je 20 Spielern gegeneinander an. Jedes Team bekommt dabei seinen eigenen Bus, damit man bereits gemeinsam abspringen und den gleichen Startpunkt wählen kann.

In Rette die Welt geht die Blockbuster-Questline rund um Ray, Spitfire und den geheimnisvollen Fremden mit der Kapuze weiter. Mit dem neuen mythischen Helden Carbide steht euch außerdem eine weitere Klasse zur Verfügung, der Kobaltkommando.

Daneben gibt es auch einige kleinere Verbesserungen und Bugfixes. Das Bauen geht zum einen schneller und flüssiger vonstatten. Und an ein paar Performance-Stellschrauben wurde ebenfalls gedreht.

Die vollständigen Patchnotes findet ihr auf der zweiten Seite dieser News.

Quelle: Epic Games