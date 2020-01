Das nächste Fortnite-Event steht in den Startlöchern: Nachdem in dem Battle-Royale-Shooter zuletzt Imperator Palpatine Werbung für Star Wars: Episode 9 machte, sind demnächst wohl Harley Quinn und die Birds of Prey an der Reihe.

Darauf wurde auf Twitter hingewiesen, als es zwischen den offiziellen Kanälen von Warner Bros. Pictures (dem Filmstudio hinter Birds of Prey) und dem Fortnite-Kanal zum Austausch kam. Auf einen Post des Filmstudios über den anstehenden DC-Film antwortete der offizielle Fortnite-Account mit einem »Wir sehen uns bald, Harley«, auf das Warner Bros. mit einem »Kann es gar nicht erwarten« reagierte.

See you soon Harley! ? — Fortnite (@FortniteGame) January 24, 2020

In den vergangenen Monaten gab es bereits diverse Crossover-Events in Fortnite: Neben Star Wars waren unter anderem auch schon Batman, Borderlands 3, Stranger Things und Marvel mit Avengers: Infinity War und Endgame an der Reihe.

Da der Harley-Quinn-Film Birds of Prey mit Margot Robbie bereits am 06. Februar 2020 in den deutschen Kinos startet, dürfte es nicht lange dauern, bis uns offizielle Infos zum Crossover-Event in Fortnite erreichen.

Die wichtigsten Infos zu Birds of Prey

Nachdem Margot Robbie's erster Auftritt als Harley Quinn in Suicide Squad nicht sonderlich erfolgreich war, sagt sich die Schurkin nun von ihrem geliebten Joker los und bekommt einen eigenen Film. Ganz solo ist sie allerdings nicht unterwegs, denn mit den Birds of Prey entsteht eine neue Bande an Kämpferinnen, mit denen Harley Quinn loszieht.

Wie Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn in Bewegung aussehen wird, könnt ihr euch hier schon mal im Trailer anschauen:

Wer spielt mit? In Birds of Prey treten neben Harley Quinn (Margot Robbie) auch noch die DC-Heldinnen Black Canary (Jurnee Smollet-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Renee Montoya (Rosie Perez) und Cassandra Cain (Ella Jay Basco) gegen den Gangsterboss von Gotham City Black Mask (Ewan McGregor) und dessen Handlanger Victor Zsasz (Chris Messina) an.