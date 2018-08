Der steile Aufstieg eines Helden der Internetkultur geht weiter: Twitch-Wunderkind Tyler »Ninja« Blevins vermeldet auf Twitter, als erster die Marke von 10 Millionen Followern auf der Streaming-Plattform durchbrochen zu haben. Damit erreicht der Fortnite-Streamer Ninja etwa so viele Menschen auf Twitch, wie das Land Schweden Einwohner hat.

First streamer on twitch to ever hit 10 million followers! This milestone is seriously ridiculous and the one I am most proud of. I have been streaming for a very very long time... and I cannot express how grateful I am to be in the position I am in.



Love you guys pic.twitter.com/6aqdAM4icw