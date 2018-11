Die Fortnite-Community streitet aktuell darüber, ob die Portalrisse einen Vorgeschmack auf Season 7 liefern oder sich einige Spieler hier nur etwas einbilden. Stein des Anstoßes war ein Reddit-Nutzer, der sich einen Riss im Bunker unter Wailing Woods genauer ansah und in der scheinbaren Spiegelung die Silhouette eines Schlosses erkennen will. Wird es in Zukunft also ein Schloss auf der Karte geben?

Epic Games ist dafür bekannt, dass sie vor einer wichtigen Season-Änderung entsprechende Hinweise in der Spielwelt streuen und so Spekulationen anheizen. Allzu ungewöhnlich wäre ein solcher Teaser nicht. Trotzdem gibt es Fans, die die Schloss-These anzweifeln und keine derartigen Umrisse in den Portalen sehen.

So meint ein anderer Reddit-Nutzer, dass die Umrisse nur eine Illusion wären. Die Portale würden nur die Umgebung hinter ihnen verzerrt darstellen und so manchmal den Eindruck eines Schlosses erwecken. Als Beweis diente ein Screenshot eines Portals an einer anderen Stelle. Einige Spieler wollen aber genau eben dieses Schloss wieder im Screenshot erkannt haben.

So wirklich einigen konnte sich die Community nicht. Wir müssen uns also noch etwas gedulden, ehe Epic vielleicht weitere Hinweise liefert oder sich die Portal-Umrisse am Ende doch noch als Luftschloss herausstellen.

