Fortnite - Patch 5.1 bringt Playground-Modus mit »mehr Loot« zurück

Update 5.1 beschert Fortnite nicht nur die extrem schicke P90-Maschinenpistole, sondern auch eine Rückkehr des berühmt berüchtigten Playground-Modus. »Berüchtigt« deshalb, weil der Mode bei erstmaligem Erscheinen vor einigen Wochen durchaus seine Schwierigkeiten mitbrachte. Doch jetzt soll alles besser, sauberer und damit spaßiger laufen.

Zur Erinnerung: Im zeitlich befristeten Playground-Modus wächst das Zeitlimit der Fortnite-Runde auf eine satte Stunde an, erst fünf Minuten vor Schluss schrumpfen die Grenzen der Spielwelt. Die Spawn- und Ressourcen-Raten werden massiv erhöht, es gibt Friendly Fire und dank der langen Spieldauer entstanden damals beeindruckende Fortnite-Bauten wie zum Beispiel die Freiheitsstatue.

Die neue Iteration des Playground-Modus soll zudem diverse Überarbeitungen mitbringen, konkret wissen wir darüber aber noch nicht viel. Eine Info kennen wir jedoch: Es gibt jetzt eine Art Team-Auswahl, die verhindern soll, dass Spieler die ganze Zeit an den Bauten der Kollegen herumfummeln können.

Playground mode returns on July 25th!



Set up squad battles with new team select options, skirt around in an ATK and gear up with lots more loot.



Look out for the full list of changes in the 5.10 patch notes. pic.twitter.com/7bK1Wgg98U