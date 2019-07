Monster vs. Roboter: Fortnite Season 9 endet mit gewaltigen Showdown

Epic hat sich zum Finale von Fortnite Season 9 wieder etwas Besonderes überlegt: Wer sich gestern Abend um 20 Uhr in Fortnite eingeloggt hat, konnte einem Showdown beiwohnen: Ein riesiger Roboter hat sich mit einem ebenfalls gigantischen Monster angelegt, um die Menschheit zu retten:

It’s time for The Final Showdown.



Jump in-game now and get ready to witness the event at 2pm ET. pic.twitter.com/qArRmnACX1 — Fortnite (@FortniteGame) July 20, 2019

Monster vs. Roboter: Das war das Event

Das Monster ist schon während Season 9 aufgetaucht. Man wusste aber noch nicht, was es damit auf sich hat. Bei Pressure Plant wurde parallel ein Roboter gebaut, was schon irgendeine Form von Auseinandersetzung vermuten ließ. Zum Event stapfte das Monster schließlich vom Meer, wo es zunächst gesichtet wurde auf die Karte und wurde dort vom Roboter in einem direkten Zweikampf besiegt.

Bis auf einige Kampfspuren gab es keine richtigen Map-Änderungen nach dem Showdown. Dafür wurden die anwesenden Spieler Zeuge des Siegestanzes, den der XXL-Roboter aufführte. Der Riese wählte den »Floss Dance«, der zu den beliebtesten in Fortnite zählt. Dann flog er in den Himmel und verschwand. Den kompletten Showdown könnt ihr euch unter anderem hier anschauen:

Dude i dont even play fortnite much anymore...



But that...



WAS SO EPIC, WHAT THE. pic.twitter.com/iGm7sf05xB — Kevi ? (@KeviSkillz) July 20, 2019

Wann startet Season 10?

Normalerweise dauert eine Fortnite-Season etwa zehn Wochen, womit es für Season 10 in etwa jetzt soweit wäre. Allerdings findet vom 26. bis zum 28. Juli erst einmal die Fortnite WM statt. Deshalb vermuten die Fans, dass es erst danach losgeht.

Ein konkreter Teaser fehlt noch, sowie ein Thema fehlen noch. Man kann davon ausgehen, dass es wieder einen neuen Battle Pass, Skins und vielleicht doch noch große Map-Änderungen geben wird.

Wart ihr selbst dabei? Wie fandet ihr das Event? Schreibt es in die Kommentare!