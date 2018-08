Fortnite - Violetter Würfel in der Spielwelt aufgetaucht

Die mysteriöse, häppchenweise erzählte Story des Battle-Royale-Shooters Fortnite hat ein weiteres Kapitel erhalten. Nachdem sich in Vorbereitung von Season 5 ein seltsamer, (transdimensionaler?) violetter Spalt über der Map von Fortnite auftat, zucken nun Blitze über den Himmel. Einer dieser Blitzeinschläge hat offenbar ein seltsames Objekt in der Spielwelt hinterlassen: Einen großen violetten Würfel, der mit rätselhaften Symbolen bedeckt ist.

Was es mit dem Würfel auf sich hat (Aliens? Gott? Chuck Norris?), bleibt vorerst ungeklärt. Spieler berichten allerdings, dass der Würfel wie ein Trampolin federt, wenn man darauf herumhüpft. Besteht also ein Zusammenhang mit den lilafarbenen Hop Rocks, die nach dem Meteoriteneinschlag in der Nähe der Einsturzstelle auftauchten und ebenfalls Sprungfähigkeiten verliehen?

A mysterious cube just appeared in Fortnite https://t.co/TDfCYKR1DM pic.twitter.com/HDZjOSYhGc — PC Gamer (@pcgamer) August 24, 2018

Wie unser Redakteur Michael in diesem Special zu Fortnite herausarbeitete, war der Meteoriteneinschlag nur der Anfang einer größeren Story, die Entwickler Epic Games stückweise erzählt. Aus Marketingsicht ist das ein Schachzug nah an der Genialität, denn so hält man die Free2Play-Kundschaft mit immer neuen Geschichten bei der Stange - in einem Genre, das sich sonst eher durch Wiederholungen kennzeichnet.

