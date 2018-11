Fortnite-Dataminer haben Hinweise darauf entdeckt, dass das bereits zuvor geleakte Dynamit in einem zeitlich begrenzten Wild-West-Modus zum Einsatz kommen könnte. Die Leaker vermuten, dass es bereits nächste Woche so weit sein wird und Spieler sich dann im Rahmen des Events als Cowgirls und-boys betätigen können.

[LEAK] The Previously Leaked Dynamite Explosive will most likely be next weeks Content Item which will be featured in an LTM Called "Wild West" Where items are limited to Hunting Rifles, Shotguns, and Dynamite! pic.twitter.com/cA99XuuPss