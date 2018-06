Forza Horizon 4 - Entwickler kündigen Crazy-Taxi-Modus an

Wie viel Spaß es machen kann, mit einem Taxi Kunden von A nach B zu befördern, wissen wir spätestens seit 1999 Segas irres Rennspiel Crazy Taxi erschien. Es bot bereits damals eine offene Spielwelt, die für ihre Zeit durchaus weitläufig war.

Dass ein solcher Modus auch für einen modernen Open-World-Racer Sinn macht, wollen die Macher von Forza Horizon 4 beweisen. Dort werden Spieler mit ihren hochgezüchteten Traumwagen optional ein Taxiunternehmen führen können, wie die Entwickler gegenüber Destructoid bestätigten.

Horizon Storys

Da der vierte Teil erstmals in der Serie auch Mitfahrer bieten wird, ergeben sich eine Reihe von neuen Spiel-Aktivitäten. Wie der Art Director von Entwickler Playground Games, Benjamin Penrose, auf der E3 bestätigte, werden dazu Taxifahrten gehören. Dabei müssen die Passagiere natürlich so schnell wie möglich zu ihren Zielorten befördert werden. Penrose:

"Eines der brandneuen Dinge ist ein Feature namens Horizon Storys. Das sind wirklich coole Happen mit erzählerischem Gameplay, die sich um bestimmte Aktivitäten drehen, bei denen ihr ein Geschäft betreibt und mit bestimmten Leuten interagiert. Beispielsweise habt ihr die Möglichkeit, ein Taxi-Unternehmen zu besitzen."

Taxifahrer und Stuntmen

Er merkte an, dass sich eine Taxifahrt in den Horizon-Spielen natürlich deutlich von einer Taxifahrt im echten Leben unterscheide. »Ihr könnt euch vorstellen, wo das endet«, so Penrose. Auch als Stuntman sollt ihr euch betätigen können. Die Inspiration von Crazy Taxi wollen die Entwickler nicht verheimlichen. So werde es im Laufe der Geschichte eine Anspielung auf den Sega-Titel geben, aber auch auf andere Rennspiele, die als Inspiration gedient haben.

Nachdem die letzten Horizon-Spiele eher auf der Stelle traten, was die Aktivitäten anging, versprechen die neuen Ideen frischen Wind. Forza Horizon 4 wird am 2. Oktober erscheinen.

