Forza Horizon 4 - Fan stellt den Trailer 1-zu-1 in GTA 5 nach

Youtuber RavenwestR1 vereint anscheinend eine große Liebe sowohl zu Forza Horizon als auch Grand Theft Auto. Denn nur vier Wochen nach der Veröffentlichung des ersten Trailers von Forza Horizon 4 auf der E3 2018, hat er den gesamten rund zwei Minuten langen Clip in GTA 5 nachgestellt. Wie nah der Fan dabei am Original entlangfährt, zeigt eine direkte Gegenüberstellung auf seinem Kanal.

Um diesen Detailgrad zu erreichen, kamen mehrere Grafik-Mods zum Einsatz. Zwar unterscheidet sich das sonnige San Andreas in GTA 5 deutlich von den britischen Straßen in Forza Horizon 4, dennoch fand RavenwestR1 einige gemeinsame Sehenswürdigkeiten in der Spielwelt wie einen Leuchtturm oder identische Straßenzüge.

Auch das neuste Feature der Forza-Fortsetzung wurde nicht ignoriert. Wie im ursprünglichen Trailer gibt es Jahreszeitenwechsel, die die Fahrwege stellenweise in Schnee hüllen. Hier merkt man einfach die Liebe zum Detail.

Ein Blick auf seinem Kanal offenbart auch, dass Forza Horizon 4 nicht den ersten Trailer-Nachbau darstellt. Zuvor sammelte der Fan bereits Erfahrung mit Need-For-Speed-Trailern. Aber auch The Last of Us bekam schon eine entsprechende GTA-5-Version.

