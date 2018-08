Forza Horizon 4 - Leak zeigt Autos und Halo-Event mit Master Chief

Allem Anschein nach düsen wir in Forza Horizon 4 nicht nur mit klassischen Fahrzeugen aus dem 21. und 20. Jahrhundert durch Großbritannien. Wie ein Bilder-Leak auf Imgur offenbart, wird auch der berühmte Warthog aus der Halo-Serie im Rahmen einer speziellen Rennmission spielbar sein.

Zwar konnte man bereits im Vorgänger den UNSC-Geländewagen fahren, doch dieses Mal scheint auch die komplette Umgebung aus dem Microsoft-Shooter zu stammen. Ein Halo-Ring und ein Allianz-Raumschiff zieren den Hintergrund, die gesamte Aufmachung erinnert an die Mission »The Silent Cartographer« aus Halo: Combat Evolved.

Preload machte Fahrzeugliste öffentlich

Bereits im Vorfeld gab es relativ eindeutige Hinweise, dass eine solche Mission Teil von Forza Horizon 4 ist. In einem Entwickler Livestream zeigten die Entwickler die Karte mit eingezeichneten Rennevents. Fans entdeckten dort das Symbol des Pelican-Transportflugzeuges aus Halo, welches passenderweise am östlichen Rand der Karte in der Nähe eines Strandes eingetragen ist.

Einen Monat zuvor startete für Vorbesteller versehentlich der Preload und machte so die Fahrzeugliste mit über 400 Autos öffentlich. Darunter befand sich auch der Warthog.

Gegenüber Gamerzone bestätigte eine entwicklernahe Quelle auch die Existenz einer solchen Halo-Mission in Forza Horizon 4. Laut den Informationen der Quelle müssen Spieler das Ende der Strecke erreichen, bevor ein Timer abläuft. Währenddessen fliegen und fahren einige bekannte Halo-Fahrzeuge vor und hinter dem Spieler, während Cortana noch einige Kommandos mitteilt, um die Halo-Atmosphäre zu komplementieren.

Bisher hat Entwickler Playground Games aber nichts offiziell bestätigt. Daher wird wohl erst der Release am 2. Oktober 2018 für PC und Xbox One hundertprozentige Gewissheit bringen.

