Forza Horizon 5: 16 GB Patch bereitet auf ersten großen DLC vor

Bald ist es soweit: Der erste große DLC von Forza Horizon 5 steht in den Startlöchern. Am 19. Juli soll die Hot Wheels-Erweiterung veröffentlicht werden. Außerdem ist am 21. Juni ein dicker Patch erschienen. Das Series 9-Update beinhaltet neben einem neuen monatlichen Event und erweiterten Grafikeinstellungen auch einige neue Wägen, die die nächsten Tage freispielbar sein werden.

Was ist alles neu?

Die wichtigsten Änderungen fassen wir hier für euch zusammen:

Grafikeinstellungen: Das Temporal Anti-Aliasing (TAA) ist nun in den Einstellungen verfügbar. Im Gegensatz zum älteren Multi-Sample Anti-Aliasing (MSAA) sorgt es dafür, dass mehrere, vorangegangene Bilder in die Berechnung des aktuellen Images mit einfließen. Die Leistung eures PC's wird damit nicht ganz so stark auf die Probe gestellt, wie es bisher war.

Story-Koop: Die Story-Missionen von Forza Horizon können nun mit bis zu fünf Freunden gespielt werden.

Neues Event: Das Forza EV ist ein Rivals-Event, bei dem ihr die Bestzeit knacken müsst. Jeden Monat gibt's eine neue Strecke zu bewältigen.

Forza Horizon ist übrigens, neben anderen großen AAA-Titeln auch in Microsofts Game Pass erhältlich. Was dessen Erfolg für die Branche bedeutet, diskutieren wir im Plus-Podcast:

Neue Autos: Viele neue Autos schaffen es ins Spiel. Vier davon sind innerhalb der nächsten Tage und Wochen freispielbar. Dafür müsst ihr in der jeweiligen Woche 20 Punkte in der Festival-Playlist ergattern.

2018 Hot Wheels 2JetZ: Freispielbar zwischen dem 23.06. und dem 29.06.

Freispielbar zwischen dem 23.06. und dem 29.06. 1968 Plymouth Barracuda Formula-S: Der Mustang ist zwischen dem 30. Juni und dem 06. Juli erhältlich

Der Mustang ist zwischen dem 30. Juni und dem 06. Juli erhältlich 1970 Dodge Coronet Super Bee: Die Super-Biene ist vom 07. Juli bis zum 13. Juli freispielbar.

Die Super-Biene ist vom 07. Juli bis zum 13. Juli freispielbar. 1957 Hot Wheels Nash Metropolitian Custom: Diesen Wagen könnt ihr euch vom 14.07. - 20.07. sichern.

Folgende Autos sind zwar im Update enthalten, können aber entweder nur über das Wheelspin erspielt oder im kommenden DLC freigeschaltet werden.:

2012 Hot Wheels Rip Rod

1949 Hot Wheels Ford F-5 Dually Custom Hot Rod

2005 Hot Wheels Ford Mustang

Und wer den Car Pass hat, hat außerdem Zugriff auf diese Vehikel:

2021 Aston Martin DBX

2020 Lexus RC F Track Edition

2019 Nissan 370z Nismo

In den gesamten Patchnotes findet ihr weitere Informationen, welche kleineren Änderungen mit dem Update kommen.

Freut ihr euch schon auf den Hot Wheels DLC oder lässt euch der weniger ernste Trailer kalt?