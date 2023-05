The Last of Us: Rückschlag für geplantes Multiplayer-Spiel, Projekt offenbar in Schwierigkeiten

Das nächste Last of Us-Spiel wird wohl nicht Part 3, trotzdem lässt es erstmal noch auf sich warten.

Naughty Dog arbeitet schon eine ganze Weile an einem Multiplayer-Spiel, welches im Universum von The Last of Us angesiedelt ist. Allerdings werden wir das Projekt erstmal nicht zu Gesicht bekommen, nachdem das Entwicklerstudio eine interne Verschiebung offiziell bestätigt hat.

Das sind jedoch nicht die einzigen schlechten Nachrichten: Einem Bericht von Bloomberg zufolge wurde das Team hinter dem Multiplayer-Spiel erheblich verkleinert und viele verantwortliche Entwickler arbeiten jetzt an anderen Projekten. Zumindest eingestellt wurde das neue Spiel nach The Last of Us: Part 1 und Part 2 nicht.

Schlechte Nachrichten aus dem Pilz-Königreich

Das sagen die Entwickler: Auf Twitter gab Naughty Dog bekannt, dass wir das Multiplayer-Spiel zu The Last of Us vorerst nicht zu Gesicht bekommen. Die Entwicklung daran wird fortgesetzt und das Team sei stolz auf das, was man bisher erreicht hat, aber das Projekt benötige dem Statement zufolge schlichtweg mehr Zeit.

Das sagt Bloomberg: Kurz darauf veröffentlichte Jason Schreier einen Bericht, der hinter die Kulissen des Last of Us-Multiplayers blicken lässt. So soll sich Naughty Dog Feedback von Bungie - dem Studio hinter Destiny 2 und dem neu angekündigten Shooter Marathon - eingeholt haben, welches die potenzielle Langlebigkeit des Projekts kritisiert.

Soll heißen: Im aktuellen Zustand könnte es Spielern an Langzeitmotivation mangeln, an dem Multiplayer-Spiel dranzubleiben. Parallel dazu wurde offenbar das Team, welches sich mit dem Last of Us-Spin-off beschäftigt verkleinert, während sich Mitarbeiter nun mit anderen Projekten beschäftigen.

Das Multiplayer-Spiel war ursprünglich als Teil von The Last of Us: Part 2 geplant, soll jetzt aber als Standalone-Projekt erscheinen. Trotz Mehrspieler-Fokus will Naughty Dog eine Geschichte mit neuen Charakteren erzählen, offiziellen Konzeptzeichnungen zufolge könnte es unter anderem nach San Francisco gehen. Gerüchten zufolge könnten wir PvPvE-Gameplay à la Escape from Tarkov rechnen.

Bis auf ein paar Konzeptzeichnungen gibt es zum Multiplayer-Spiel zu The Last of Us so gut wie nichts zu sehen.

Eine interessante Neuigkeit gibt es übrigens noch: Naughty Dog ließ in dem offiziellen Statement durchblicken, dass man derzeit an einem neuen Singleplayer-Spiel arbeitet. Worum es sich dabei handelt, lässt sich allerdings nur spekulieren. Viele Fans würden ja auf ein The Last of Us: Part 3 hoffen - doch diesbezüglich solltet ihr euch erstmal in Geduld üben.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das geplante Multiplayer-Spiel zu The Last of Us? Freut ihr euch auf das Projekt von Naughty Dog oder würdet ihr lieber eine klassische Singleplayer-Erfahrung sehen? Würdet ihr euch eine richtige Fortsetzung zu der Geschichte von Ellie wünschen oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!