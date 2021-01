Disney Plus schickt in den kommenden Jahren eine ganze Palette an neuen Star-Wars- und Marvel-Serien ins Rennen. Derweil werkelt Amazon an einen milliardenschweren Herr-der-Ringe-Projekt. Und nach dem Ende von Game of Thrones will auch HBO noch mehr aus dem Fantasy-Universum des Autors George R.R. Martin herausholen.

Wie Variety sowie Entertainment Weekly berichten, passiert das nicht nur im Zuge des Targaryen-Prequels House of the Dragon, sondern jetzt zusätzlich mit zwei neuen Projekten. Konkret sollen die Kurzgeschichten um »Dunk and Egg«, sowie die Vorgeschichte von Game of Thrones um die Rebellion von Robert Baratheon verfilmt werden.

Nachdem HBO mit Bloodmoon bereits ein Prequel abgesägt und mit House of the Dragon ein weiteres tatsächlich umgesetzt hat, liegt die Zukunft von Game of Thrones damit weiterhin in der Vergangenheit.

An diesen drei GoT-Serien arbeitet HBO aktuell

Dunk and Egg

Bei den »Tales of Dunk and Egg« oder zu Deutsch »Der Heckenritter von Westeros« handelt es sich um eine Kurzgeschichtensammlung von George R.R. Martin. Die spielt sich circa 90 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones ab und dreht sich um den Heckenritter Ser Duncan, dem Großen und seinem Knappen Aegon Targaryen.

Die Kurzgeschichtensammlung erfreut sich unter Fans größter Beliebtheit, wurde aber - wie schon Das Lied von Eis und Feuer - von George R.R. Martin bis heute nicht beendet. Leser begleiten »Dunk and Egg« bei ihren Reisen durch die Ländereien von Westeros, im Zuge derer sich Dunk als ehrenwerter Ritter beweisen und Aegon dem Alltag als Adligen-Sohn entkommen möchte.

Laut Variety befindet sich das Projekt derzeit bei HBO in Entwicklung, dass es tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, ist jedoch nicht garantiert. 2017 verriet Martin bereits, dass die Vorlage für eine TV-Umsetzung theoretisch infrage kommen würde, ruderte später jedoch zurück, dass es zumindest zu diesem Zeitpunkt keine Pläne für eine Adaption gäbe.

Roberts Rebellion

Die groben Umstände von Robert Baratheons Rebellion gegen den Irren König Aerys II. Targaryen kennen Zuschauer von Game of Thrones bereits: Gemeinsam mit Ned Stark wandte sich Robert gegen die Herrschaft der Targaryens auf, während der König von Westeros von Jaime Lennister ermordet wurde.

Sollte Robert Rebellion tatsächlich als TV-Serie umgesetzt werden, würden wir damit die jungen Versionen bekannter Charaktere wieder sehen - zum Beispiel Tywin und Cersei Lennister und natürlich Robert, Jaime und Eddard.

House of the Dragon

Über dieses Projekt wissen wir aktuell am meisten, House of the Dragon ist momentan auch am weitesten fortgeschritten: Dieses Prequel behandelt den sogenannten »Tanz der Drachen« und spielt 300 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones.

Im Mittelpunkt der Handlung steht der Familienkrieg der Targaryens, in dem verschiedene Fraktionen des Hauses um den Eisernen Thron und die Herrschaft über Westeros ringen.

House of the Dragon soll 2022 starten, mittlerweile sind bereits erste Darsteller wie zum Beispiel Paddy Considine (Hot Fuzz) als König Viserys I. oder Matt Smith (Doctor Who) als Daemon Targaryen.

Wie stehen die Chancen?

Dass House of the Dragon startet, ist gewiss. Das Projekt wurde von HBO offiziell in Auftrag gegeben und spätestens 2022 soll die erste Staffel der neuen Game-of-Thrones-Serie starten.

Aktuell bleibt jedoch fragwürdig, ob die anderen beiden Projekte tatsächlich umgesetzt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt dürfte HBO erörtern, ob und wie Dunk and Egg beziehungsweise Roberts Rebellion die hauseigenen Ansprüche und Erwartungen erfüllen. Bis dahin kann den potentiellen TV-Serien noch eine Menge dazwischen grätschen.

So war beispielsweise noch vor House of the Dragon das Prequel Bloodmoon geplant, welches tausende Jahre vor dem Krieg um den Eisernen Thron die Geschichte der Kinder des Waldes und die Ursprünge der Weißen Wanderer ergründen sollte. Sogar eine Pilotfolge wurde gedreht, bevor das Projekt mit Hauptdarstellerin Naomi Watts abgesägt wurde.

Demnach sollten sich Fans nicht zu früh freuen, ist es für Dunk and Egg sowie Roberts Rebellion doch noch ein weiter Weg, bis zum grünen Licht von HBO