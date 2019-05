Game-Replay in Overwatch - Wunsch-Feature der Fans wird eingeführt

Blizzard hat am vergangenen Donnerstag das neue Replay-Feature in Overwatch eingeführt. Damit ist es möglich, sich vergangene Matches aus jedem beliebigen Blickwinkel noch einmal anzusehen. Das Feature steht zurzeit zum Test für die PC-Version zur Verfügung und kann nur in der öffentlichen Testregion genutzt werden. Für Konsolen soll die Funktion in naher Zukunft folgen.

Eure letzten zehn Matches werden als Replays im Spielerprofil gelistet. Betrachten könnt ihr sie in der Ego-, der Verfolger- oder der Vogelperspektive. Wie auch die Highlights werden sie mit der Veröffentlichung eines neuen Patches wieder zurückgesetzt.

Der Entwickler kommt damit dem Wunsch vieler Fans des Multiplayer-Shooters nach, die seit langem auf die Replay-Funktion warten. In anderen Shootern, wie Fortnite, ist diese Funktion oft Standard. Das Feature wurde sich von Spielern gewünscht, damit sie sich entscheidende Momente erneut ansehen und so ihre Fertigkeiten verbessern können.

Auf Twitter drücken einige Fans ihre Freude aus, wie Space Captain Winslow, die das Feature begrüßt, um ihr Spiel verbessern zu können:

This is going to be the single most helpful tool for upping my play ??