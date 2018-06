E3 2018 - Alle Trailer und Ankündigungen der Microsoft-Pressekonferenz

Microsoft hat sich auf der E3 2018 nicht lumpen lassen. Mit Gears 5, Devil May Cry 5, Halo Infinite haben wir nur einen Bruchteil von dem aufgezählt, was der Publisher alles auf der Messe angekündigt hat. Welche Spiele genau für Xbox One und vor allem PC erscheinen werden und welche Trailer dazu existieren, zeigt unsere Übersicht.

Halo Infinite

Direkt zum Start hat Microsoft ein neues Abenteuer des Master Chiefs angekündigt. Halo Infinite verzichtet auf eine Zahl im Titel und ensteht, wie mittlerweile gewohnt, beim Entwickler 343 Industries.

Kostenloses Spiel der Life-is-Strange-Macher

Mit The Awesome Adventures of Captain Spirit dürfen sich Fans des Vampyr und Life is Strange-Studios Dontnod auf ein neues Abenteuer freuen - und das obwohl der Entwickler gleichzeitig schon an Twin Mirror arbeiten. Das Besondere an dem Abenteuer ist aber, dass ihr es umsonst herunterladen und spielen könnt.

Mehr Infos zu Fallout 76

Vor Bethesdas eigenem Event hat bereits Microsoft einige Details zu Fallout 76 verraten. So soll alleine die Spielwelt des Prequels vier mal so groß wie die von Fallout 4 sein.

Sekiro: Shadows Die Twice

From Software, die Macher der Dark-Souls-Reihe, haben auf der E3 2018 ebenfalls einen neuen Titel angekündigt. Sekiro: Shadows Die Twice wird ebenfalls ein anspruchsvolles Action-Rollenspiel, widmet sich aber einem japanischen Fantasy-Setting.

Forza Horizon 4

Wenig überraschend hat der Publisher auch ein neues Forza Horizon angekündigt. Setting wird Großbritannien sein und zudem setzt der Titel auch auf die vier verschiedenen Jahreszeiten.

PUBG bekommt eine neue Map

Auch wenn die dritte Karte des Battle-Royal-Titels noch gar nicht erschienen ist, haben die Macher von Playerunknown's Battleground auf der E3 2018 eine Schneemap angekündigt.

Ninja Theory & Playground gehören jetzt zu Microsoft

Microsoft wappnet sich für die Zukunft und hat gleich vier Studios aufgekauft. So gehört Ninja Theory, die zuletzt Hellblade: Senua's Sacrifice entwickelt haben, nun offiziell zum Publisher. Außerdem hat der Konzern mit The Initiative einen neuen Entwickler gegründet, der sich in erster Linie aus ehemaligen Arbeitern des Tomb-Raider-Studios Crystal Dynamics zusammensetzt.

Auch Forza-Horizon-Entwickler Playground Games, State-of-Decay-Macher Undead Labs und Compulsion Games - bekannt durch We Happy Few - hat sich der Publisher komplett einverleibt.

Das erste Gameplay von The Division 2

Tom Clancy's The Division 2 spielt, anders als sein Vorgänger, nicht im verschneiten New York, sondern in Washington DC. Einen ersten Blick in den MMO-Shooter gibt der E3-Trailer.

Battletoads: Rückkehr eines Klassikers

Das für sein Schwierigkeitsgrad berühmt-berüchtigte Spiel erlebt nach über 20 Jahren eine Wiederbelebung. Battletoads wird 2019 mit einem neuen Teil fortgesetzt.

Dying Light 2 überrascht mit Chris Avellone

Rollenspiel-Urgestein Chris Avellone werkelt an Dying Light 2 mit. Seine Expertise soll sich auch stark auf den Titel auswirken: Das Actionspiel setzt auf Entscheidungen, Fraktionen und natürlich reichlich Zombies.

Sea of Thieves: Forsaken Shores

Sea of Thieves benötigt Inhalte und die bekommt das Spiel auch. Mit der ersten Erweiterung Forsaken Shores erhalten Geisterpiraten und Co. Einzug ins Karibikabenteuer.

Devil May Cry 5 angekündigt

Nach dem vermeintlichen Neustart DmC schließt Devil May Cry 5 wieder an die alten Teile der Reihe an. Im Trailer sehen wir Nero, während sich Dante eher rar macht.

Shadow of the Tomb Raider-Trailer

Teil drei von Lara Crofts Reboot-Reihe will die Wandlung der Archäologin zu Ende erzählen. Denn nach Shadow of the Tomb Raider ist sie die taffe Frau, die wir über die Jahre kennen und lieben gelernt haben.

Metro: Exodus-Trailer

Die ersten beiden Titel sind lineare Shooter, Metro: Exodus setzt hingegen auf eine offenere Welt. Wie das funktionieren soll, zeigt der E3-Gameplay-Trailer.

Jump Force: One Piece trifft Dragon Ball & Co.

In dem neuen Actionspiel von Bandai Namco treffen die bekanntesten Shonen-Charaktere aus Japan aufeinander: Ruffy aus One Piece, Naruto, Son Goku und Co. hauen sich in Jump Force: Unite to Fight allesamt volles Pfund aufs Maul.

ID@Xbox - Indiespiele für Xbox One und PC

Neben den großen Titeln hat Microsoft auch kleineren Spielen eine Bühne geboten, darunter unter anderem Below.

Neues Gears of War: Gears 5

Neben Halo hat Microsoft auch seine zweite große Marke mit einem neuen Teil versorgt. Gears 5 erzählt die Geschichte um den Krieg zwischen Menschen und Locust weiter.

Session: Neues Skateboard-Spiel der Skate-Macher

Kein neues Skate, aber ein neues Skatboard-Spiel: Nach ihrer alten Serie widmen sich die Entwickler mit Session dem gleichen Sport, nur mit einer anderen Marke.

Cyberpunk 2077 im Rampenlicht

Dass CD Projekt Red an dem Rollenspiel werkelt, ist keine Überraschung. Aber als letzten Titel auf der Microsoft-Pressekonferenz haben wir das erste Mal mehr von dem potentiellen Hit gesehen. Nicht nur erlaubt der erste richtige Trailer Rückschlüsse auf die Story, sondern deutet er auch Autoabschnitte an.

Auch die Rolle der eigenen Spielfigur ist interessanter, als man zunächst denken könnte. Was der Trailer sonst noch preisgibt, verraten wir in diesem Artikel. Zudem befinden sich in den wenigen Minuten sogar schon versteckte Nachrichten.