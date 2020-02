Geforce Now holt zum Release Cyberpunk 2077 an Bord

Mit dem Überraschungs-Launch von GeForce Now nach langer Beta-Phase bekam der Streaming-Service Google Stadia Konkurrenz. Und wie Nvidia jetzt auf Twitter bekannt gab, wird Cyberpunk 2077 direkt zum Launch streambar sein. Wir erklären euch, wie es funktioniert und welche Besonderheiten es gibt.

