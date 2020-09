Genshin Impact: Simpler Trick kann euren Download stark beschleunigen

Genshin Impact ist gerade in aller Munde. Kein Wunder: Das Open-World-Rollenspiel orientiert sich stark am Nintendo-Hit Legend of Zelda: Breath of the Wild und ist kostenlos verfügbar - auch für PC. Nur verständlich, dass sich damit entsprechend viele Videospieler auf den Download stürzen.

Beim Öffnen des Clients kommt es dann aber schnell zur Ernüchterung: Eine Downloadgeschwindigkeit von mageren 0,7 MByte/s, mit der man Genshin Impact satte zehn Stunden lang herunterladen muss, ist keine Seltenheit - auch mit einer Internetverbindung, die nicht von schlechten Eltern ist. Dabei fällt Genshin Impact mit circa zwölf Gigabyte sehr überschaubar groß aus.

Dieses Problem plagte in den vergangenen paar Tagen diverse Spieler, die sich darüber in Foren wie Reddit und Co. austauschten. Und so schnell, wie das Problem identifiziert wurde, so schnell hat die Community eine erschreckend simple Lösung parat.

So läuft der Download von Genshin Impact schneller

Um den Download von Genshin Impact überhaupt zu starten, müsst ihr erstmal den Client auf der offiziellen Website herunterladen und starten. Danach könnt ihr euch an dem Download des eigentlichen Spiels wagen.

Sollte euer Download nur sehr langsam vonstattengehen, empfehlen die Spieler auf Reddit in bester »Haben Sie's mal mit aus- und wieder anschalten versucht«-Manier zwei einfache Tricks:

1. Client neu starten & Download fortsetzen

Um die Downloadgeschwindigkeit von Genshin Impact zu erhöhen, solltet ihr als erstes den Client vollständig beenden und danach erneut aufrufen. Danach erhöhen sich die MByte/s in vielen Fällen signifikant und ihr dürftet mit dem Herunterladen wesentlich schneller vorankommen.

Und keine Sorge: Euer Download-Fortschritt wird beim Schließen des Clients nicht zurückgesetzt. Habt ihr das Programm erstmal wieder geöffnet, könnt ihr den Prozess an der Stelle fortsetzen, wo ihr aufgehört habt.

2. Download im Client pausieren & wieder fortsetzen

Zusätzlich empfehlen die Spieler von Genshin Impact, den Download im Client zu pausieren und danach wieder fortzusetzen. Das soll die MByte/s im Bereich von 0,1 auf mindestens 2,0 erhöhen.

Wir haben die Tipps der Community bereits ausprobiert und können sie bestätigen: Während unser eigener Download von Genshin Impact zu Beginn noch bei 1,2 bis 1,5 MByte/s herumdümpelte, half bereits ein Neustart weiter: Mit einer neuen Downloadgeschwindigkeit von circa 3,6 MByte/s reduzierte sich die Dauer des Herunterladens auf ungefähr unter eine Stunde.

Warum fällt der Download so langsam aus?

Aktuell ist noch unklar, was dem Download von Genshin Impact momentan so viel Schwierigkeiten bereitet. Am naheliegendsten ist wohl, dass momentan einfach zu viele Leute gleichzeitig Genshin Impact herunterzuladen.

Immerhin schlägt das Open-World-Rollenspiel gerade besonders große Wellen und Videospieler probieren sich gerne mal an einem kostenlosen neuen Titel. Unabhängig davon bleibt zu hoffen, dass sich MiHoYo dem Problem der zu langsamen Downloads bald persönlich annimmt.

Falls ihr übrigens wissen wollt, was es mit Genshin Impact überhaupt auf sich hat, solltet ihr einen Blick auf das ausführliche FAQ unseres Kollegen Dimi werfen: Verblüffend cooles Open-World-Spiel oder dreiste Lootbox-Abzocke?