Seit seinem Launch konnte Genshin Impact nicht nur viele Kritiker, sondern auch Spieler faszinieren. Jetzt wird das Spiel zukünftig mit neuen Singleplayer-Inhalten ausgebaut. Das nächste geplante Update ist das auf Version 1.1. Ein Leaker auf Reddit zeigt mit Screenshots schon jetzt einige der Inhalte, die Genshin Impact damit bekommen wird.

Woher kommen die Leaks?

Der Leaker ist auf Reddit unter dem Namen »genshin_testinfo« bekannt und hat seine Informationen angeblich vom chinesischen Testserver des Spiels. Da er zahlreiche Screenshots postet, die sich nur mit sehr viel Aufwand fälschen ließen, schätzen wir die Informationen als vertrauenswürdig ein. Die Übersetzung stammt von Reddit-Nutzer Response_Foreign.

Der Leaker zeigt insgesamt vier neue Charaktere sowie deren Fertigkeiten. Bisher ist noch unbekannt, wie genau ihr sie bekommen werdet. Denn obwohl das Gacha-System von Genshin Impact unter anderem auf Lootboxen setzt, gibt es im Spiel auch manchmal Mittel und Wege, diese Inhalte zu erspielen. Diesbezüglich sollten wir aber erstmal offizielle Informationen abwarten.

Link zum Reddit-Inhalt

Zhong Li

Seltenheit: 5 Sterne

5 Sterne Waffe: Stab

Stab Element: Geo

Geo Fähigkeit: Beschwört einen Stein herbei, der Flächenschaden verursacht und Feinde versteinert.

Xinyan

Seltenheit: 4 Sterne

4 Sterne Waffe: Schwert

Schwert Element: Pyro

Pyro Fähigkeit: Erhält einen Schild, wenn sie Gegner angreift. Dieser hat drei unterschiedliche Stufen und teilt auf der höchsten Pyro-Schaden aus.

Noch namenlose Kryo-Nutzerin

Seltenheit: 4 Sterne

4 Sterne Waffe: Bogen

Bogen Element: Kryo

Kryo Fähigkeit: Die Attacken verursachen nicht nur Kryo-Schaden, sondern heilen gleichzeitig den Rest eures Teams.

Childe

Seltenheit: 5 Sterne

5 Sterne Waffe: Bogen

Bogen Element: Hydro

Hydro Fähigkeit: Kann mit seinen Fähigkeiten Wasser-Dolche und einen Speer einsetzen.



Wie ihr neue Charaktere für das Rollenspiel mit Ingame-Währung freischaltet und dabei möglichst wenig Geld ausgebt, erklären wir euch in unserem Starter-Guide für Genshin Impact. Dort gibt's auch viele weitere nützliche Tipps:

16 4 Mehr zum Thema Genshin Impact Guide: Schneller leveln und Geld sparen

Neue Quality of Life Features

Akane_iro zufolge wird es zudem eine Reihe von neuen Quality-of-Life Gegenständen geben. Mit denen sollt ihr beispielsweise das Element des Reisenden - eures Hauptcharakters - ändern können, ohne eine Statue der Sieben aufsuchen zu müssen.

Außerdem wird es wohl einen tragbaren Teleport-Punkt geben, sowie einen Kompass, der euch dabei hilft, die zahlreichen in der Spielwelt verteilten Anemoculus und Geoculus ausfindig zu machen.

Ein eigener Event-Shop

Ein weiteres Bild zeigt eine Art Event-Shop, bei dem ihr manche Items und Charaktere mit einer gesonderten Event-Währung gezielt erspielen könnt. Bisher ist allerdings noch nicht bekannt, ob das wirklich komplett ohne den Einsatz von Echtgeld funktionieren wird.

Fischl als garantierter Drop: Sollte sich bis zum Release von 1.1 nichts mehr ändern, dann werdet ihr dem Screenshot nach zu urteilen im kommenden Event Fischl erspielen können. Dieser Charakter nutzt im Kampf einen Bogen und Elektro-Magie.

Wann kommt die neue Region?

Bisher sieht es nicht so aus, als erscheine die dritte Region des Spiels - Inazuma - bereits mit dem nächsten Update. Weder hat der Entwickler entsprechendes angekündigt, noch gibt es Hinweise darauf in dem Leak. Es ist also davon auszugehen, dass das Gebiet frühestens mit Patch 1.2 eingebaut wird. Inazuma wird sich vom Stil her an Japan orientieren und vor allem um das Element Elektro drehen.

Kostenloser Promo-Code

Schon jetzt könnt ihr einen kostenlosen Promo-Code einlösen, der euch 30 Urgestein und fünf »Eines Abenteurers Worte« schenkt. Dafür müsst ihr nach erreichen von Abenteuer-Rang 10 auf die offizielle Webseite gehen und dort je nach eurer Serverregion einen der folgenden Codes verwenden:

EU: GENSHIN1006U

GENSHIN1006U US: GENSHIN1006A

GENSHIN1006A Asien: GENSHIN1006S

Wenn ihr an Genshin Impact interessiert seid, euch aber wegen der Mikrotransaktionen Sorgen macht, dann könnt ihr einen Blick auf unsere Einschätzung werfen. Wir haben den Titel angespielt und treffen ein Fazit, wie wichtig das Gacha genannte Lootbox-System in dem kostenlosen Open-World-Rollenspiel ist.