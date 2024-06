Gladiator 2: Für den ersten Trailer ist jetzt endlich der Release in Sicht

Der Trailer zu Gladiator 2 soll Mitte Juli aufschlagen. Bildquelle: Universal

Nach 24 Jahren startet Gladiator 2 tatsächlich dieses Jahr in den Kinos. In Deutschland ist es am 14. November 2024 soweit. Doch bisher lassen ein erster Trailer oder gar offizielle Bilder weiter auf sich warten. Dafür ist endlich ein Ende in Sicht.

Denn einem Bericht von Collider zufolge steht der Release des Trailers zu Gladiator 2 bereits vor der Tür!

Wann kommt und was zeigt der Trailer zu Gladiator 2?

Wann genau der Trailer zu Gladiator 2 erscheint? Mitte Juli soll es soweit sein - ein genaues Datum steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest.

Ihr fragt euch, was der Trailer zu Gladiator 2 zeigt? Tatsächlich durften im April bereits Besucher der CinemaCon einen Blick darauf werfen und Berichten zufolge erwarten euch wilde Affen, berittene Nashörner, Haie im Kolosseum und spektakuläre Schiffschlachten. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.

Bis dahin müsst ihr euch mit dem Trailer zum ersten Gladiator zufriedengeben:

1:34 Gladiator: Offizieller Trailer zum Historien-Epos von Ridley Scott

Außerdem soll der offizielle Trailer zu Gladiator 2 in den Kinos vor Deadpool & Wolverine laufen, der am 24. Juli 2024 anläuft. Damit klammert sich die große Fortsetzung von Regisseur Ridley Scott an einen der wahrscheinlich größten Filmstarts des Jahres.

Das dürfte definitiv eine bewusste Entscheidung sein, um so möglichst viel Aufmerksamkeit für Gladiator 2 zu generieren. Mit einem Budget, das sich angeblich auf 310 Millionen US-Dollar aufgebläht hat, muss die Fortsetzung des modernen Klassikers mit Russell Crowe in der Hauptrolle an den Kinokassen definitiv abliefern.

Die neuen Gladiatoren nach Russell Crowe

Apropos Russell Crowe: Der mittlerweile 60-jährige Schauspieler ist bei Gladiator 2 nicht involviert und scheint auch nicht allzu glücklich darüber zu sein, dass das Sequel überhaupt kommt. Auf Gladiator 2 angesprochen zu werden, geht ihm schon mal tierisch auf die Nerven .

In Crowes Fußstapfen treten für Gladiator 2 nun Darsteller wie Paul Mescal, Denzel Washington, Joseph Quinn und Pedro Pascal. Connie Nielsen ist dabei übrigens in der Rolle von Lucilla zurück.

Mehr zu Gladiator 2 und was gerade sonst so in der Kinolandschaft passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Ridley Scotts Gladiator 2? Freut ihr euch auf die Fortsetzung oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!