God of War: Die Amazon-Serie braucht einen neuen Kratos und der perfekte Ersatz wurde vielleicht schon gefunden

Dave Bautista könnte mit 57 Jahren zum Kriegsgott Kratos werden. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Amazons TV-Serie zu God of War könnte die Gunst der Götter gerade gut gebrauchen. Denn aktuell steht das Projekt nach einer schweren Verletzung von Ryan Hurst ohne Hauptdarsteller da. Doch ein Ersatz wurde vielleicht schon gefunden: Dave Bautista.

Wird Dave Bautista Amazons neuer Kratos?

Noch wurde der 57 Jahre alte Schauspieler und Ex-Wrestler zwar nicht gecastet, doch laut Variety und Deadline befindet er sich in aktiven Verhandlungen für die Rolle. Sollte der Deal gelingen, dürfte sich die Amazon-Serie aber mit einem echten Hollywood-Schwergewicht schmücken.

Dave Bautista ist vor allem für seine Rolle als Zerstörer Drax aus Guardians of the Galaxy bekannt. Aber auch abseits des Marvel Cinematic Universe konnte er etwa mit Filmen wie Blade Runner 2049, Dune 1 und 2 oder Glass Onion: A Knives Out Mystery von sich überzeugen.

Amazon und Sony haben aber auch nicht allzu viel Zeit zu verlieren. Nach Ryan Hursts Bizepsriss musste die Produktion von God of War komplett gestoppt werden. Weil Hursts Verletzung zu lange brauchen würde, um vollständig zu verheilen, hat man sich für ein Recasting entschieden .

Nachdem eigentlich bereits vier Folgen komplett abgedreht waren, soll die Arbeit spätestens Ende 2026 wieder aufgenommen werden. Und dafür wird nun mal ein neuer Kratos gebraucht.

15:57 Laufey geht zurück zum alten God of War - zumindest ein bisschen

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Wird auch Atreus neu besetzt?

Übrigens: Dabei handelt es sich wohl nicht um das einzige anstehende Recasting für God of War. Einem Bericht von MP1st zufolge, sollen auch die Rollen von Atreus und Thrud neu besetzt werden – für die geplante zweite Staffel.

Ausschlaggebend dafür sei der Zeitsprung zwischen God of War und Ragnarök, die die Serie über zwei Seasons hinweg adaptieren soll. Demnach würde man neue Darsteller suchen, die in die Fußstapfen von Callum Vinson und Island Austin treten.

Wann Amazons Adaption von God of War bei Prime Video aufschlägt, ist aktuell nicht bekannt. Konnte man ursprünglich noch von einem Release 2027 ausgehen, ist nach den jüngsten Entwicklungen eine Veröffentlichung 2028 sehr viel wahrscheinlicher.

Mehr zu God of War, oder auch Amazons vorangegangener Spieleverfilmung Fallout, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.