Ein höchst umstrittenes Aufbauspiel fliegt nach sieben Jahren Funkstille endgültig von Steam

Godus gibt es nicht mehr bei Steam zu kaufen.

Es war die erste Nachricht seit sieben Jahren: Die Godus-Entwickler haben sich zum ersten Mal seit 2016 bei Steam zu Wort gemeldet, um bekanntzugeben, dass die Aufbaustrategie aus dem Shop fliegt. Das Spiel war höchst umstritten und kam auf gerade mal 25 Prozent positive Nutzer-Reviews.

Wir fassen euch die turbulente Geschichte um Godus und dessen Erfinder Peter Molyneux nochmal kurz zusammen.

Was war nochmal die Geschichte mit Godus?

Godus sollte große Göttersimulationsträume erfüllen. Es wurde via Kickstarter finanziert und erschien 2013 – allerdings fehlten zahlreiche der versprochenen Features, viele Fans fühlten sich hinters Licht geführt. Außerdem fiel das Spiel in Ungnade, weil der Gewinner eines »sozialen Experiments« seinen versprochenen Preis nicht erhielt, er hätte eigentlich eine Rolle im Spiel und einen Anteil am Verkaufserlös bekommen sollen.

Das Entwicklerstudio 22cans beteuerte, man werde Godus in Zukunft erweitern und zum versprochenen Ausnahmespiel machen, wie wir damals berichteten. Das Spiel befand sich bis zu seinem Aus im Early Access, das letzte Lebenszeichen war ein Entwicklerpost im Februar 2016, in dem es hieß, man habe das Spiel keineswegs aufgegeben.

Am 14. Dezember 2023 kam dann die Meldung, dass Godus und das Free2Play-Spinoff Godus Wars von Steam entfernt werden:

22cans möchte wichtige Neuigkeiten bezüglich unserer Spiele Godus und Godus Wars bekannt geben. Bedauerlicherweise werden diese Titel aufgrund einer bevorstehenden technischen Änderung bei Amazon Web Services, die unsere Fähigkeit beeinträchtigt, notwendige Spieldateien für neue Benutzer bereitzustellen, aus dem Steam Store entfernt.

Wer Godus besitzt, kann weiterspielen, es wird allerdings nicht mehr verkauft und taucht auch nicht mehr auf, wenn ihr im Store danach sucht. Falls ihr euch die Nutzer-Reviews nochmal durchlesen wollt, verwendet diesen Direktlink.

Es ist längst nicht das einzige höchst umstrittene Spiel von Fable-Erfinder Peter Molyneux, der den Ruf hat, seine Werke mit großen Versprechungen zu bewerben, die am Ende nicht eingehalten werden. Sein neuester Streich Legacy hat unseren Autoren Alexander Krützfeld fast in den Wahnsinn getrieben:

Wie war das damals eigentlich bei euch: Habt ihr die Kontroversen um Godus, die Kickstarter-Kampagne und den Release verfolgt? Gehört ihr vielleicht sogar zu den Besitzern des Spiels, das niemals den Early Access verlassen hat und seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt wurde? Schreibt es uns gern unten in die Kommentare!